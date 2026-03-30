¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 30 de marzo

Último día para ver una exposición

La muestra Confluencia de miradas se despide del Ágora. Los artistas Gabriela Laura Palumbo y Luis Barca reúnen más de 30 obras pictóricas y fotográficas en su primera exposición conjunta.

Desde las 8.00 horas. Centro Ágora (Lugar Gramela, 17).

Un viaje del ‘art nouveau’ al ‘art déco’

Continúa la muestra dedicada a René Lalique, la mayor hasta la fecha organizada en España sobre el joyero y vidriero francés.

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Desde las 11.00 horas. Fundación Barrié (Cantón Grande, 9).