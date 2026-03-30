Jacobo Dono, diagnosticado de cáncer de colon en A Coruña gracias al cribado: "Mi vida se la debo a esa prueba"

"Mi vida se la debo al cribado. Si no me hubiese hecho la prueba cuando me llegó la invitación para participar, ahora estaría, como digo yo, en el 'apartamento' que tengo en San Amaro", resalta Jacobo Dono, coruñés de 68 años "recién cumplidos", quien, "en 2020, en plena pandemia de covid", afrontó un cáncer de colon, diagnosticado a través del cribado general que ofrece el Servizo Galego de Saúde (Sergas) a todos los ciudadanos de 50 a 69 años.

Con motivo del Día mundial contra el Cáncer de Colon, que se conmemora este martes, 31 de marzo, Jacobo comparte su experiencia para visibilizar esta dolencia, con una tasa de supervivencia del 90% cuando se diagnostica de forma precoz, de ahí que anime a toda la población a «aprovechar las oportunidades» que ofrece la sanidad pública para prevenirla y detectarla. También, para infundir «ánimo» a otros afectados, a quienes aconseja buscar apoyo en la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), entidad de la que hoy es voluntario.

"A mí el cáncer de colon me lo detectaron gracias al cribado, aunque mi caso fue un poquito especial”, apunta Jacobo. “En esa época, un año antes o así, había fallecido el cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, quien había escrito mucho sobre la enfermedad. Yo había leído todo lo que él escribía, y andaba con la sospecha de que tenía algún síntoma. Pero resultó que lo que tenía era 'una fístula'. Cuando sangraba un poco, era 'por la fístula' y, en principio, ahí se quedó el tema”, rememora.

"En el momento en que la cirujana me confirmó que tenía cáncer de colon, con toda la naturalidad del mundo, me derrumbé porque, bueno… Ya me veía 'en el otro barrio"

"Entretanto --prosigue--, mi mujer y yo recibimos la carta del Sergas con la invitación para participar en el cribado de cáncer de colon, consistente en la realización de un test de sangre oculta en heces. Evidentemente, lo hicimos los dos y, al cabo de poco tiempo, ella recibió la carta de que estaba bien. Sin embargo, a mí no me llegaba ninguna carta, con lo cual empezó a mosquearme un poco el tema. Justo en ese intervalo, me llamaron del hospital para operarme la fístula. Ingresé un domingo y, el lunes por la mañana, ya vino el cirujano a la habitación y me dijo que no me iban a intervenir porque había dado positivo en el cribado, y era más urgente lo del colon que la fístula", explica.

Doble incertidumbre

"Automáticamente, me hicieron todos los papeles, la colonoscopia…", continúa Jacobo, quien detalla que, en esta última prueba, le "quitaron ya no sé cuántos pólipos", y "apareció uno grande" que, le anticiparon, "iban a analizar". "Al poco tiempo de hacerlo, fue cuando me dijeron lo que había", indica, antes de exponer cómo recibió el diagnóstico de cáncer de colon: "Aquí hay dos fases. La primera, cuando te comunican que el test de sangre oculta en heces ha dado positivo, y ya te planteas que puedes tener un cáncer, aunque yo intenté no adelantarme a los acontecimientos, porque tampoco había la seguridad de que sufriese la enfermedad. La segunda fase es cuando ya te dan el diagnóstico. En mi caso, en el momento en que me lo dijo la cirujana, con toda la naturalidad del mundo, me derrumbé porque, bueno… Ya me veía 'en el otro barrio'. Sin embargo, no sé ni cómo reaccioné y, al salir de la consulta, le dije a mi mujer: ‘Mira, que le den morcillas a todo esto. Vamos a reservar para pegarnos una buena comilona, y ya después... ¡Dios dirá!’. Y así fue".

“Me operaron para quitarme el pólipo cancerígeno (lo que había, vaya) y, después, estuve tres meses haciendo quimioterapia. Lo llevé muy bien, primero, por la ayuda de mi esposa. Ella fue mi pilar fundamental. Después, también fue importantísimo el apoyo que recibí de la AECC"

"A partir de ahí", asegura Jacobo que el proceso de la enfermedad lo llevó “francamente bien”. “Me operaron para quitarme el pólipo cancerígeno (lo que había, vaya) y, después, estuve tres meses haciendo quimioterapia. Lo llevé muy bien. Primero, por la ayuda de mi esposa. Ella fue mi pilar fundamental. Después, también resultó importantísimo el apoyo que recibí de la AECC. Contacté con ellos cuando salí del hospital, tras la intervención, y me atendieron de maravilla, ya desde ese primer momento", remarca, antes de compartir "una anécdota con la asociación", que tuvo lugar "casi al principio" y que, subraya, le "marcó muchísimo".

Jacobo Dono, en la sede de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, en el número 1 de la calle Real. / Carlos Pardellas

"Me apunté a una actividad que hicieron, que era el Camino de Santiago. Fui solo, porque mi mujer no podía venir, y me encontré con ciento y pico personas igual que yo. Ahí fue cuando ya la mente se me puso totalmente perfecta, porque dije: ‘No soy el único’. También encontré a los voluntarios de la asociación, personas maravillosas que te apoyan en todo momento...", destaca Jacobo, quien desvela que, "a raíz de" aquello, quedó "tan encantado, pero tanto"... Que él mismo se hizo voluntario.

"Ser voluntario de la AECC me llena muchísimo. Trato de apoyar a la gente lo máximo que puedo, porque no todos afrontamos la enfermedad de la misma manera. Hay personas que lo llevan muy mal. Tanto, que ni siquiera puedes hablar con ellos, porque no se abren en absoluto... Los voluntarios tenemos que ir con pies de plomo"

"Hago lo que sea necesario, pero lo que tengo fijo es que, todos los viernes, colaboro en el Centro Oncológico de Galicia con el 'Carrito Don Amable', un proyecto de acompañamiento a pacientes ingresados o que reciben tratamiento en ese hospital. Me llena muchísimo. Trato de apoyar a la gente lo máximo que puedo, porque no todos afrontamos la enfermedad de la misma manera: hay personas que lo llevan muy mal. Tanto, que ni siquiera puedes hablar con ellos, porque no se abren en absoluto... Los voluntarios tenemos que ir con pies de plomo...", reconoce, antes de hacer hincapié en "todo" lo que le "aporta" esa labor.

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Información para concienciar

"Al haber sufrido la enfermedad, tienes unas ganas locas de ayudar. Como siempre digo, ojalá dispusiese uno de más tiempo, y pudiésemos hacer, incluso, más cosas...", recalca Jacobo, quien, este martes, 31 de marzo, Día mundial contra el Cáncer de Colon, estará "en una mesa informativa, organizada por la AECC", para concienciar a la población "sobre la importancia de participar en el cribado" de esa dolencia. "Soy el más indicado para hacerlo, porque mi vida se la debo al cribado. Si no hubiese enviado la muestra de las heces cuando me llegó la invitación del Sergas para participar, ahora estaría, como digo yo, en el 'apartamento' que tengo en San Amaro", finaliza.