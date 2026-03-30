Una ración de carne roja a la semana y pasta integral: así son los menús saludables que tienen que ofrecer los colegios de A Coruña desde 16 de abril

Los colegios coruñeses tienen que estar adaptados, a partir del 16 de abril, al real decreto aprobado por el Gobierno de España el pasado año sobre la inclusión obligatoria de menús saludables en los colegios. Algunos de los cambios que establece la normativa —que desarrolla la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición— son la obligación de incluir entre tres y cuatro raciones semanales de verdura —en ensalada o como guarnición—; agua como única bebida, productos integrales o técnicas de cocinado más saludables.

Las obligaciones establecidas en el Real Decreto 315/2025 son:

Máximo 3 raciones de carne por semana.

Máximo 1 ración de carne roja por semana.

Máximo 2 raciones de carne procesada al mes.

Entre 1 y 3 raciones de pescado por semana.

Entre 1 y 5 raciones de proteína vegetal como segundo plato.

Pasta: 1 vez por semana.

Arroz: 1 vez por semana.

Al menos 4 veces al mes arroz o pasta integral.

Fruta fresca: 4 a 5 días por semana.

Yogur natural sin azúcar: máximo 1 vez por semana.

Máximo 1 fritura por semana.

Máximo 1 plato precocinado al mes.

Agua como única bebida.

Pan integral al menos 2 veces por semana.

Se priorizarán técnicas culinarias más saludables como horno, vapor, hervido, plancha o guisos tradicionales, limitando las frituras a un máximo de una vez por semana.

"La escuela tiene que ser un lugar de educación nutricional. Por tanto, los menús de los comedores escolares tienen que estar regulados y controlados", expone la doctora especialista en Nutrición Pediátrica y vocal de la directiva del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña, Rosaura Leis, quien aboga por adaptar las recomendaciones del decreto a las dietas tradicionales de cada región. Además, Leis, también investigadora y profesora en la Universidade de Santiago (USC), ve en esta normativa una oportunidad para conseguir que no haya desigualdades nutricionales entre los niños según su nivel económico: "La mayor prevalencia de obesidad está en los niveles socioeconómicos más bajos. Tener un buen menú es buscar esa equidad nutricional; aportarle los alimentos adecuados para que puedan cumplir las recomendaciones nutricionales".