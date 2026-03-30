La Xunta aprueba el proyecto de Monte Mero para desarrollar 4.397 viviendas en A Coruña

El Consello de la Xunta aprobó inicialmente el proyecto de interés autonómico (PIA) para desarrollar 4.397 viviendas en la zona de Monte Mero, en A Coruña, con la previsión de que el 80 % sean protegidas. El objetivo del Gobierno gallego es licitar las obras de urbanización en 2027 e iniciarlas en 2028. La aprobación llega en un contexto de tensión con los vecinos afectados por las expropiaciones, que han expresado su preocupación por el impacto económico de la medida. Además, temen verse obligados a vivir de alquiler durante un tiempo hasta que se concrete la alternativa propuesta por la Administración autonómica.

Las viviendas se situarán en Monte Mero, en el espacio comprendido entre la avenida de Alfonso Molina, la Cidade das TIC, la avenida de A Pasaxe y el barrio de Xuxán. La previsión incluye la construcción de 4.397 viviendas, de las cuales 3.521 serán protegidas. La zona contará, además, con 1.047 plazas públicas de aparcamiento, 27 de ellas reservadas para personas con movilidad reducida.

Usos terciarios y zonas verdes

De forma complementaria, el ámbito incluirá usos terciarios, como servicios, comercio, hostelería, oficinas y ocio. Estos se repartirán principalmente en las manzanas residenciales de mayor densidad, además de en dos áreas de uso exclusivamente terciario situadas en la zona central del sector, en el acceso desde Alfonso Molina. El objetivo es favorecer su accesibilidad y su integración en el entorno.

En cuanto a los espacios libres y las zonas verdes, está prevista la creación del parque de Monte Mero, ubicado en una zona elevada con vistas a la ría, que se integrará con las parcelas residenciales. También se propone la plantación y conservación de 4.300 árboles.

Protestas vecinales

Los afectados por las expropiaciones se manifestaron en los Jardines de Méndez Núñez a comienzos de este mes. Allí afirmaron que «van ser case 200 persoas ás que se lles vai expropiar a súa vivenda, quedando na rúa».

La Xunta mantuvo una reunión con los vecinos la semana pasada, en la que les ofreció una indemnización o una vivienda nueva. Sin embargo, los afectados consideran la propuesta “insuficiente” y han anunciado que continuarán con las protestas.