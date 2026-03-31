La actriz Gloria Rico presentará los María Casares en un homenaje a Manuel Lourenzo

Los premios María Casares celebrarán su 30ª edición el próximo miércoles 8 en el teatro Rosalía con un homenaje al histórico actor y dramaturgo Manuel Lourenzo, fallecido en el verano de 2025. La gala estará presentada por la actriz, directora y productora Gloria Rico, una de las figuras más versátiles de la escena teatral gallega contemporánea.

“Queremos reivindicar tanto las luchas como las facetas laborales y artísticas de Manuel y lo haremos desde la celebración”, explica la Asociación de Actores y Actrices de Galicia (AAAG) sobre el acto que contará con bailes y música para reflexionar sobre la vida y la obra de “un compañero excepcional”.

Noticias relacionadas

Los detalles de la gala serán presentados en una rueda de prensa que tendrá lugar el próximo lunes 6 a las 12.30 horas en el teatro Rosalía y que contará con la participación de Gloria Rico, además de representantes de la AAAG, Concello, Diputación y Xunta de Galicia.