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Premios de teatro

La actriz Gloria Rico presentará los María Casares en un homenaje a Manuel Lourenzo

La gala se celebrará el próximo miércoles en el teatro Rosalía

El actor y dramaturgo Manuel Lourenzo.

El actor y dramaturgo Manuel Lourenzo. / LOC

RAC

Los premios María Casares celebrarán su 30ª edición el próximo miércoles 8 en el teatro Rosalía con un homenaje al histórico actor y dramaturgo Manuel Lourenzo, fallecido en el verano de 2025. La gala estará presentada por la actriz, directora y productora Gloria Rico, una de las figuras más versátiles de la escena teatral gallega contemporánea.

“Queremos reivindicar tanto las luchas como las facetas laborales y artísticas de Manuel y lo haremos desde la celebración”, explica la Asociación de Actores y Actrices de Galicia (AAAG) sobre el acto que contará con bailes y música para reflexionar sobre la vida y la obra de “un compañero excepcional”.

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Los detalles de la gala serán presentados en una rueda de prensa que tendrá lugar el próximo lunes 6 a las 12.30 horas en el teatro Rosalía y que contará con la participación de Gloria Rico, además de representantes de la AAAG, Concello, Diputación y Xunta de Galicia.

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