Premios de teatro
La actriz Gloria Rico presentará los María Casares en un homenaje a Manuel Lourenzo
La gala se celebrará el próximo miércoles en el teatro Rosalía
Los premios María Casares celebrarán su 30ª edición el próximo miércoles 8 en el teatro Rosalía con un homenaje al histórico actor y dramaturgo Manuel Lourenzo, fallecido en el verano de 2025. La gala estará presentada por la actriz, directora y productora Gloria Rico, una de las figuras más versátiles de la escena teatral gallega contemporánea.
“Queremos reivindicar tanto las luchas como las facetas laborales y artísticas de Manuel y lo haremos desde la celebración”, explica la Asociación de Actores y Actrices de Galicia (AAAG) sobre el acto que contará con bailes y música para reflexionar sobre la vida y la obra de “un compañero excepcional”.
Los detalles de la gala serán presentados en una rueda de prensa que tendrá lugar el próximo lunes 6 a las 12.30 horas en el teatro Rosalía y que contará con la participación de Gloria Rico, además de representantes de la AAAG, Concello, Diputación y Xunta de Galicia.
- Las máquinas derriban el viaducto sin atascos por el corte en A Pasaxe: "Está todo señalizado"
- La demolición del viaducto de A Pasaxe, en A Coruña: una obra en tres tramos con derribos desde primera hora
- Los colegios de A Coruña, con los deberes hechos en el estreno del decreto que obliga a ofrecer menús saludables a los niños
- Adif ultima la conexión del tren al puerto exterior de A Coruña con el Eje Atlántico, con la previsión de acabar la obra este verano
- El café Lanzós lanza The Sound Lanzós Betanzos, su primer festival musical
- Paco 'Hammer' revive el West Ham y se ha ganado un apodo de la grada del estadio olímpico de Londres
- La Xunta aprueba el proyecto de Monte Mero para desarrollar 4.397 viviendas en A Coruña
- Un 70% del agua consumida en A Coruña llega al mar sin la depuración exigida: hay un nuevo plan para corregirlo