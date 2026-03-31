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Los Bomberos de A Coruña sofocan un fuego en un local comercial de Os Castros

El incendio se declaró sobre las 21.00 horas en la calle Merced

Imagen de un camión de bomberos de A Coruña

Imagen de un camión de bomberos de A Coruña / LOC

RAC

A Coruña

Los Bomberos de A Coruña acudieron a las 21.00 horas a la calle Merced, en el barrio de Os Castros, tras declararse un incendio en un local comercial. Según señalan fuentes policiales, el suceso ocurrió en el número 43, donde hay un obrador pastelero.

Vecinos de la zona explican a este medio que se trató de un incendio de pequeñas dimensiones. Los bomberos lo sofocaron rápidamente y el incidente no pasó a mayores.

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