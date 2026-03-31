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La Cámara de A Coruña agiliza el registro de las empresas gallegas para operar en Estados Unidos

El servicio se dirige especialmente a sectores como alimentación, bebidas, cosmética, productos farmacéuticos o sanitarios

El presidente de la Cámara, Antonio Couceiro, y el director general, Manuel Galdo

El presidente de la Cámara, Antonio Couceiro, y el director general, Manuel Galdo / Casteleiro

RAC

A Coruña

La Cámara de A Coruña cuenta con un servicio estratégico destinado a apoyar a las empresas gallegas en su acceso al mercado estadounidense mediante la gestión del registro obligatorio ante la FDA (U.S. Food & Drug Administration), un requisito indispensable para exportar productos regulados a Estados Unidos.

El servicio se dirige especialmente a empresas de sectores como alimentación, bebidas, cosmética, productos farmacéuticos o sanitarios, ámbitos en los que la normativa estadounidense exige un estricto cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad.

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