La Cámara de A Coruña agiliza el registro de las empresas gallegas para operar en Estados Unidos
El servicio se dirige especialmente a sectores como alimentación, bebidas, cosmética, productos farmacéuticos o sanitarios
A Coruña
La Cámara de A Coruña cuenta con un servicio estratégico destinado a apoyar a las empresas gallegas en su acceso al mercado estadounidense mediante la gestión del registro obligatorio ante la FDA (U.S. Food & Drug Administration), un requisito indispensable para exportar productos regulados a Estados Unidos.
El servicio se dirige especialmente a empresas de sectores como alimentación, bebidas, cosmética, productos farmacéuticos o sanitarios, ámbitos en los que la normativa estadounidense exige un estricto cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad.
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