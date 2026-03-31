Cambios en la directiva del Colegio de Abogados de A Coruña
La Junta de Gobierno incorpora a cuatro nuevos letrados
A Coruña
Cuatro nuevos letrados se incorporan a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña tras la Junta General Ordinaria que la entidad llevó a cabo este martes bajo la presidencia de Augusto José Pérez-Cepeda Vila, que continúa como su decano. Antonio Arsenio Iglesias Vázquez será desde ahora uno de los diputados, al igual que Susana López González. María Lucía Silvoso Fuentes será además la nueva bibliotecaria y Vanessa Amarelle Guillín la contadora. A estos cambios se suma la toma de posesión de su cargo de diputado de José Miguel Orantes Canales.
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