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La Casa Museo Casares Quiroga acoge una exposición sobre la Coruña de los años treinta

La muestra recoge fotografías de la época, algunas inéditas

Una persona mira una de las fotografías de la exposición

Una persona mira una de las fotografías de la exposición / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

La Casa Museo Casares Quiroga acoge desde este martes la muestra A Coruña 1930-1931. Estampas de vida y política, una exposición organizada por Xosé Alfeirán que reúne una serie de fotografías, algunas de ellas inéditas, pertenecientes a la Colección Bartolomé-Chaver. Además, la muestra cuenta con una proyección del amerizaje (aterrizaje) del gran hidroavión alemán DOX el 23 de octubre de 1930 en el puerto de A Coruña.

«É moi importante coñecer os diferentes momentos históricos polos que pasou a nosa cidade, sobre todo aqueles que foron tratados de silenciar como a Segunda República», destacó el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, durante su intervención en el acto de inauguración.

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