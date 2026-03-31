La Casa Museo Casares Quiroga acoge una exposición sobre la Coruña de los años treinta
La muestra recoge fotografías de la época, algunas inéditas
A Coruña
La Casa Museo Casares Quiroga acoge desde este martes la muestra A Coruña 1930-1931. Estampas de vida y política, una exposición organizada por Xosé Alfeirán que reúne una serie de fotografías, algunas de ellas inéditas, pertenecientes a la Colección Bartolomé-Chaver. Además, la muestra cuenta con una proyección del amerizaje (aterrizaje) del gran hidroavión alemán DOX el 23 de octubre de 1930 en el puerto de A Coruña.
«É moi importante coñecer os diferentes momentos históricos polos que pasou a nosa cidade, sobre todo aqueles que foron tratados de silenciar como a Segunda República», destacó el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, durante su intervención en el acto de inauguración.
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