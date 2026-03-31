El catedrático de Reumatología de la Universidade da Coruña, Francisco Blanco, investido doctor honoris causa en México
Esta distinción le ha sido concedida por la “estrecha colaboración y vinculación” mantenida con la Universidad Autónoma de Coahuila
A Coruña
El catedrático de Reumatología de la Universidade da Coruña, Francisco Blanco, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Coahuila, en México.
Esta distinción le ha sido concedida por la “estrecha colaboración y vinculación” mantenida con la institución mexicana en el impulso del desarrollo académico y científico de la formación de posgrado en ciencias biomédicas, así como por sus “valiosas acciones en beneficio de la comunidad académica”, tal y como recoge la resolución de concesión de este título.
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