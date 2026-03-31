El comité de Albada denuncia el "estado lamentable" de la planta de Nostián en A Coruña

El comité de Albada denuncia el "empeoramiento de las condiciones económicas y laborales" de los trabajadores de Albada. El personal también señala el "estado lamentable" de la planta de tratamiento de residuos de Nostián.

Los trabajadores de la planta de residuos afirman que se está produciendo el "incumplimiento" de los requerimientos de la Inspección de Trabajo para subsanar estas deficiencias: "la falta de personal suficiente en las instalaciones y la falta de agilidad en la publicación de los nuevos pliegos de condiciones".

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El Ayuntamiento aprobó en enero iniciar la licitación de la planta de tratamiento, con una fase previa de exposición pública a posibles licitadores para "mejorar la sostenibilidad financiera" del nuevo contrato. El anterior caducó a principios de 2020, desde cuando Albada lo presta en precario.