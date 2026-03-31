El comité de Repsol convoca movilizaciones y una jornada de huelga en la refinería de A Coruña contra el recorte de personal
El calendario de movilizaciones se desarrollará los días 7, 14 y 22 de abril, con concentraciones de 14:45 a 15:30 horas en la puerta principal del complejo industrial
El comité de Repsol acordó, en una reunión extraordinaria celebrada este martes, convocar un calendario de movilizaciones y una jornada de huelga de 24 horas en la refinería de A Coruña como respuesta a la decisión de la empresa de eliminar una persona operadora por turno de trabajo en la unidad de Coque.
El calendario de movilizaciones se desarrollará los días 7, 14 y 22 de abril, con concentraciones de 14:45 a 15:30 horas en la puerta principal del complejo industrial. Además, para el 27 de abril está convocada una jornada de huelga de 24 horas que afectará a toda la plantilla de la refinería.
La sección sindical de la CIG explica que, en este momento, con un equipo permanente de dos personas, la carga de trabajo en la unidad de coque es inasumible, por lo que esta reducción de efectivos “supone un riesgo directo e inaceptable para la seguridad de las personas y de las instalaciones”.
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