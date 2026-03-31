Un día contra el ruido entre los actos de A Coruña como capital del ocio nocturno 2026

A Coruña ostentará este año la capitalidad nacional del ocio nocturno con encuentros, foros y eventos organizados por Galicia de Noite y la Federación Nacional de Ocio y Espectáculos (España de Noche), en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta, informa la organización. En ellos, se analizará la evolución del ocio nocturno, "poniendo en valor su impacto social, económico y turístico en las diferentes comunidades autónomas".

En Galicia, este sector indica que factura 314,2 millones anuales y genera 10.600 empleos, de los cuales 1.150 los atribuye a la ciudad de A Coruña, con una facturación de 34,3 millones de euros. "Estos datos reflejan la importancia del sector en el tejido productivo". "De hecho, la capitalidad llega en un momento de transformación del sector en A Coruña, que se ha convertido en ejemplo del proceso de innovación y profesionalización, así como de capacidad de diálogo con la administración y los colectivos sociales", añade la organización.

Entre las citas, figuran la primera jornada de debate sobre la innovación en el sector, el 16 de abril, y la celebración del Día Internacional de Concienciación Contra el Ruido, el 29 de abril, con la participación de Galicia de Noite, el Concello de A Coruña, la Xunta, España de Noche, la Sociedad Española de Acústica y la Confederación estatal de Asociaciones de Vecinos. Esta conmemoración, según la organización, "refuerza el compromiso de la ciudad con un modelo de ocio sostenible y responsable".

Conferencia Nacional del Ocio y los Espectáculos

En mayo, se celebrará la Segunda Conferencia Nacional del Ocio y los Espectáculos, en la que participarán empresarios, promotores, administraciones y expertos, y que incluirá la novena gala de los Premios Recicla la Noche, destinados a reconocer las mejores iniciativas empresariales, asociativas e institucionales en materia de ocio seguro, responsable y de excelencia profesional, tanto de Galicia como del resto de España.

La celebración de la capitalidad, según indica la organización, estará presente en locales y zonas de ocio de A Coruña como Riazor, La Marina, Ciudad Vieja y Orzán , con acciones de promoción del título de la capitalidad y presencia en festivales musicales de la ciudad como Son&Mar, Morriña Fest, Noroeste Estrella Galicia, Atlantic Pride y Notes Do Porto.

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El presidente de Galicia de Noite, Luis Diz, señala que la capitalidad permitirá que “A Coruña se posicione como referente nacional del ocio nocturno, escenario donde se definirá el futuro del sector en España y se impulsará la modernización y profesionalización de la industria”.