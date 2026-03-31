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A Coruña conmemorará el Día de la República con un homenaje a los presos políticos y testimonios de expresidiarios torturados

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica incluye en su programa una ofrenda floral a las víctimas del franquismo y la tradicional Cena de la República, en la que entregará el distintivo Republicano de Honor a Miguel Ángel Gómez 'Gus'

Miguel Ángel Gómez ‘Gus’, distinguido como Republicano de Honor 2026

Miguel Ángel Gómez ‘Gus’, distinguido como Republicano de Honor 2026 / LOC

Nico Carreira

A Coruña

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) conmemorará un año más el Día de la República, el próximo 14 de abril, con una programación de eventos y homenajes a los presos políticos de la dictadura franquista. Este año, la distinción anual como Republicano de Honor recae sobre Miguel Ángel Gómez (Zamora, 1953), conocido como 'Gus', víctima de torturas y encarcelado durante los últimos años del régimen en los penitenciarios de Carabanchel, Segovia y Zamora.

La entidad ha anunciado una programación que se llevará a cabo durante el 9 y 11 de abril. Los actos comenzarán a las 12.00 horas con la recepción institucional en la Diputación Provincial de A Coruña. Intervendrán el presidente de la institución, Valentín González Formoso, y el Republicano de Honor, Miguel Ángel Gómez 'Gus', entre otros.

A las 19.00 horas del día 9 tendrá lugar el homenaje y reconocimiento a las presas y presos políticos del franquismo. La periodista Consuelo Bautista conducirá el acto en el salón de la Fundación ONCE, en el Cantón Grande. El coloquio La lucha social, las detenciones y torturas; la fuga de Segovia en 1976 contará con la participación de Miguel Ángel Gómez 'Gus', Republicano de Honor 2026, Josu Ibargutxi, preso político del franquismo entre 1968 y 1977 y fugado en 1976, y Enrique Gesalaga Larreta, condenado a 50 años de prisión en el primer Juicio de Burgos en 1970.

Después tendrá lugar la mesa Presas y presos políticos del franquismo en la cárcel de A Coruña. Celsa Díaz Cabanela, Marisol García Juárez, Manuel Villares Creo, Sari Alabau y Marga Vázquez Veras aportarán sus testimonios locales y de primera mano.

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El sábado 11 de abril, la Comisión realizará una ofrenda floral a las víctimas del franquismo a las 19.00 horas en Memorial Xermolos, en la avenida de Navarra. Posteriormente, a las 21.00 horas, se celebrará la tradicional cena de homenaje, llamada Cena de la República, en el Hotel Meliá María Pita. Durante el servicio se hará entrega de la distinción Republicano de Honor a Miguel Ángel Gómez 'Gus', que será el broche final del programa.

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