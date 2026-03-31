Diez toneladas de paquetes sorpresa buscarán dueño en Marineda City la próxima semana
Se distribuirán diez toneladas de envíos perdidos en el comercio electrónico
Una tienda efímera de paquetes sorpresa se instalará en Marineda City del 6 al 11 de abril, de la mano de la compañía francesa King Colis, que recupera paquetes del comercio electrónico para darles una segunda oportunidad. Los visitantes tendrán la oportunidad de adquirir la pieza sin conocer su contenido hasta después de la compra. Solo tendrán que abonar 2,29 euros por un paquete ‘estándar’ de 100 gramos y 2,99 por un paquete ‘premium’ del mismo peso. En total, se distribuirán diez toneladas de paquetes sorpresa.
Entre los artículos, se pueden encontrar desde productos de tecnología hasta ropa de diseño, pasando por zapatos, relojes, videojuegos, productos de belleza, gadgets y artículos de colección. Lo único que tienen en común es que nadie sabe qué contiene cada paquete hasta que lo abre, lo que la convierte en una experiencia de compra basada en la sorpresa.
La iniciativa ofrece una segunda vida a estos productos que nunca llegaron a sus destinatarios, por lo que cumple además la misión de reducir la huella ecológica causada por los residuos que generarían: se estima que 12 millones de paquetes de venta online desaparecen cada año por diversas razones.
“Uno de nuestros clientes tuvo de repente en sus manos un pequeño lingote de oro de colección. También tuvimos un comprador que se encontró ante una carta Pokémon ultra rara de 3.000 euros”, explica Killian Denis, cofundador de la compañía.
La tienda efímera de paquetes sorpresa abrirá de 10.00 a 22.00 horas en la planta cero, la plaza Emilia Pardo Bazán, del centro comercial de Marineda City.
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