Las farmacias de A Coruña plantan cara a la automedicación: riesgos de toxicidad, resistencias y "enmascaramiento" de síntomas

Falta de eficacia; toxicidad por no tomar adecuadamente un fármaco; aparición de resistencias, en el caso de los antibióticos; interacción con otros tratamientos; "enmascaramiento" de síntomas, lo que puede conllevar un retraso en el diagnóstico de una enfermedad... Son solo algunos de los graves riesgos que conlleva la automedicación, y que han llevado a los farmacéuticos de A Coruña ha aliarse con médicos, odontólogos y podólogos en una campaña informativa que busca concienciar a la población acerca de la importancia de la receta médica.

RAC

"Los medicamentos están así regulados por seguridad para el paciente", advirtió la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Sara Catrain González, este martes, durante la presentación de la iniciativa --que llegará, estos días, a todas las farmacias de la provincia coruñesa--, destinada, precisamente, a "recordar a la población la obligatoriedad de la receta" y "en qué casos debe presentarse". Lo hizo en la sede colegial, acompañada del presidente del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña , el doctor Luciano Vidán Martínez; y sus homólogos de los colegios oficiales de Odontólogos y Podólogos, José María Suárez Quintanilla y Ana Requeijo Constenla, respectivamente.

Frente común

"Estamos aquí todos juntos, médicos, farmacéuticos, odontólogos y podólogos, porque el medicamento no pertenece a una sola profesión. Es un proceso compartido, que empieza en la prescripción y termina en el uso adecuado por parte del paciente. En este proceso, todos tenemos un papel esencial, y todos vemos, en nuestro día a día, situaciones que debemos mejorar: recetas incompletas, errores en la identificación, indicaciones poco claras... No hablamos de culpables, sino de oportunidades para mejorar la seguridad del paciente. De eso es de lo que estamos hablando, porque los medicamentos sujetos a prescripción médica no son un producto cualquiera", hizo hincapié Sara Catrain, y detalló:

Cartel publicitario de la campaña. / LOC

"Queremos recordar qué es una receta médica oficial, cómo debe cumplimentarse y por qué es necesario hacerlo bien. No es una burocracia, es una seguridad clínica" Sara Catrain — Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña

"Hablamos de antibióticos, psicofármacos, tratamientos hormonales, medicamentos del sistema cardiovascular, ansiolíticos... Fármacos que, utilizados correctamente, salvan vidas, pero que usados de una manera inadecuada, puede crear efectos adversos, interacciones, resistencias o retrasos en el diagnóstico", reiteró la presidenta de los farmacéuticos coruñeses, al presentar una campaña informativa que, subrayó, "nace de la responsabilidad conjunta de todos".

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"Garantía" de salud

"Queremos recordar qué es una receta médica oficial, cómo debe cumplimentarse y por qué es necesario hacerlo bien. No es una burocracia, es una seguridad clínica. Y, también, queremos trasladar un mensaje claro a la población: no vale todo con los medicamentos. La automedicación, el uso de recetas incorrectas o el acceso inadecuado a tratamientos puede tener consecuencias importantes en la salud de los pacientes", incidió Catrain, quien llamó, asimismo, la atención sobre la necesidad de "confiar en los profesionales sanitarios". "Seguir los circuitos adecuados es la mejor garantía para cuidar la salud", remachó.