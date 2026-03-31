El Departamento de Medicina de la Universidade da Coruña arranca con 49 miembros y diez áreas de conocimiento

El Consello de Goberno de la Universidade da Coruña (UDC) aprobó el 25 de marzo la creación del Departamento de Medicina, con el objetivo de dar un paso más en el proceso de descentralizar la docencia del Grado, disponible solo en Santiago de Compostela para toda la comunidad gallega.

El Departamento es el resultado del Convenio entre las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo con las Consellerías de Sanidade y de Educación, firmado en enero después de meses de tiras y aflojas. Las negociaciones empezaron en 2024, cuando el Consello de Docencia Clínica elaboró una propuesta de descentralización. El foco de conflicto para los compostelanos era la creación de unidades docentes en A Coruña y Vigo, y en noviembre de 2025 se paralizó el pacto por segunda vez, lo que reavivó la intención de los de A Coruña y Vigo de ofertar el Grado en 2027.

La creación del Departamento de Medicina en la Universidade da Coruña supone ahora un avance en la descentralización de los tres últimos cursos del título de Medicina, que se espera completar en el curso 2028/2029. Está compuesto por diez áreas de conocimiento: anatomía y embriología humana; cirugía; farmacología; fisiología; historia de la ciencia; medicina; medicina preventiva y salud pública; otorrinolaringología; psiquiatría y radiología y medicina física. Lo compondrán 49 miembros, entre docentes, personal técnico y alumnado.

Tareas de supervisión

La constitución del Departamento de Medicina conlleva una serie de competencias y obligaciones. Deberá participar en la elaboración de los planes de estudio y los de organización docente, asignándole al profesorado la enseñanza de las materias en función de su área de conocimiento. Además, el Departamento tendrá que intervenir en la elaboración de las guías docentes de las diversas asignaturas que se impartirán, en las que se incluyen su programación, metodologías y criterios de evaluación.

También supervisará que profesorado e instituciones cumplan sus funciones, participando en los procesos de selección de profesorado adscrito y de evaluación de la calidad institucional. Para facilitar la comunicación interna, el Departamento está obligado a estar al tanto de las iniciativas del equipo docente, promover la colaboración entre profesores y, de ser necesario, con universidades externas; además de impulsar la renovación pedagógica. Para un correcto funcionamiento de la actividad, gestionará los recursos y medios personales que tengan asignados.

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Agrupar en un único Departamento todas las ramas de conocimiento de la medicina facilitará la planificación docente, según la UDC, creando lazos colaborativos entre las diferentes especialidades. El Departamento empezará a funcionar con 49 miembros, que irán aumentando con futuras incorporaciones, y tendrá un director, que será nombrado próximamente por el rector de la UDC, Ricardo Cao.