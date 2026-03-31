¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 31 de marzo
Música, procesiones y presentaciones en este último día de mes
Los jóvenes de la Sinfónica cantan a la Pascua
19.00 horas | El Coro Infantil y el Coro Joven de la Orquesta Sinfónica de Galicia celebran el recital Voces de Pascua en el teatro Colón.
Teatro Colón
La Piedad procesiona desde la Orden Tercera
21.00 horas | La Piedad sale en procesión desde la iglesia de la Venerable Orden Tercera y pasa por Santo Domingo, Azcárraga y Príncipe.
Iglesia de la Venerable Orden Tercera
Cuac FM presenta el libro de su 30 aniversario
18.30 horas | La librería Lume acoge la presentación del libro colectivo Que bonitas son as ondas radiofónicas. 30 anos de Cuac FM.
Librería Lume Espazo Cultural
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- El Santander se repliega en la comarca de A Coruña: cierra la oficina de Santa Cruz
- 2-1 | El Dépor Abanca pone la directa hacia la permanencia
- El porcentaje de universitarios en Juan Flórez y Ciudad Vieja, en A Coruña, duplica al del Agra do Orzán
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