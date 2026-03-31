¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 31 de marzo

Los jóvenes de la Sinfónica cantan a la Pascua

19.00 horas | El Coro Infantil y el Coro Joven de la Orquesta Sinfónica de Galicia celebran el recital Voces de Pascua en el teatro Colón.

Teatro Colón

La Piedad procesiona desde la Orden Tercera

21.00 horas | La Piedad sale en procesión desde la iglesia de la Venerable Orden Tercera y pasa por Santo Domingo, Azcárraga y Príncipe.

Iglesia de la Venerable Orden Tercera

Cuac FM presenta el libro de su 30 aniversario

18.30 horas | La librería Lume acoge la presentación del libro colectivo Que bonitas son as ondas radiofónicas. 30 anos de Cuac FM.

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