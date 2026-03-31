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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 31 de marzo

Música, procesiones y presentaciones en este último día de mes

Concierto de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia en una imagen de archivo

Concierto de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia en una imagen de archivo / 13fotos

RAC

Los jóvenes de la Sinfónica cantan a la Pascua

19.00 horas | El Coro Infantil y el Coro Joven de la Orquesta Sinfónica de Galicia celebran el recital Voces de Pascua en el teatro Colón.

Teatro Colón

La Piedad procesiona desde la Orden Tercera

21.00 horas | La Piedad sale en procesión desde la iglesia de la Venerable Orden Tercera y pasa por Santo Domingo, Azcárraga y Príncipe.

Iglesia de la Venerable Orden Tercera

Cuac FM presenta el libro de su 30 aniversario

18.30 horas | La librería Lume acoge la presentación del libro colectivo Que bonitas son as ondas radiofónicas. 30 anos de Cuac FM.

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