Humor animal en A Coruña para concienciar sobre el medio ambiente

Simios, osos, aves, tortugas, nutrias, guepardos... Una amplia gama de animales cuelgan en forma de fotografías en la sede de Afundación, en A Coruña, con la exposición Comedy Wildlife. Premios de fotografía, que retrata a las diferentes especies con una mirada radicada en el humor. Desde hoy, martes, hasta el 12 de septiembre el público podrá sonreír con los protagonistas de cuatro patas.

La colección, que arriba a A Coruña tras su paso por Países Bajos, Inglaterra, Portugal y Canadá, forma parte del Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU), y se inscribe en el programa Cultura por Alimentos, que permite donar productos no perecederos a los visitantes que así lo deseen. "Estamos convencidos de que va a ser una exposición muy importante para la ciudad de A Coruña", explicó la coordinadora adjunta del Área de Cultura de Afundación, Paloma Vela, en la rueda de prensa con Xiana Méndez, del Servicio Didáctico y Mediación de Afundación. A través de la institución, las fotografías recorrieron centros de Vigo y Madrid, como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde acudieron cerca de 55.000 personas.

Acto inaugural de la exposición 'Comedy Wildlife. Premios de fotografía' en la sede de Afundación de A Coruña / CASTELEIRO

Producida por Afundación en colaboración con Terra Espléndida —empresa portuguesa de producción cultural—, la muestra fotográfica nace del certamen londinense homónimo, del año 2015, cuyo objetivo era tender puentes entre la naturaleza y la sociedad. "Las fotografías derrotistas apartan al espectador y generan rechazo, lo que se conoce como ecoansiedad. Estos fotógrafos del 2015 pretendían todo lo contrario, una exposición divertida y diferente que hablara de las distintas especies del planeta a través del humor", explicó Vela.

Ojo humano

Todas las imágenes de la muestra fueron escogidas, entre 2015 y 2025, como mejores instantáneas de animales hechas en clave de humor por el premio The Comedy Wildlife Photography Awards. "Todas imágenes eficaces, porque el humor es universal. Nos hacen gracia porque las entendemos desde nuestro antropomorfismo, lo que despierta en nosotros una especial vinculación, una empatía, y nos sintamos más comprometidos", relató Vela.

Un visitante de la exposición sacando fotografías de las imágenes de la muestra / CASTELEIRO

El recorrido arranca con un elefante en la sala, de forma literal y metafórica. "Hace referencia a esa pedida de auxilio del medioambiente", comentó Méndez. Continúan imágenes en donde se palpa el antropomorfismo que permite conectar con los animales retratados, destacando los 'leones cotillas', dos felinos que parecen estar compartiendo un secreto. La pareja da paso a una pequeña colección de trampantojos, donde se ven hienas u osos que, debido al ángulo de la cámara, parecen tener alas.

Visitante de la exposición en la sede de Afundación / CASTELEIRO

Los siguientes retratos muestran ejemplares de distintas especies sonriendo —o lo que parece una sonrisa, según la mirada antropomórfica—. "Destaca la importancia de la fotografía como herramienta científica, con grandes avances como la fotografía subacuática o los grandes objetivos", apuntó Vela. Para rematar con el piso de arriba, se exhiben instantáneas de animales con señalética: un guepardo mirando, impasible, una señal de límite de velocidad, o una tortuga mordedora bajo un cartel que reza "slow" —lento—.

La historia se retoma en el sótano menos uno, con 'Mordisquiños' abriendo la sección. 'Mordisquiños', la nutria marina que posa con una gran sonrisa repleta de dientes diminutos, sirve de enganche para los recorridos escolares. "Como curiosidad, estas nutrias a veces usan pequeñas piedras para romper crustáceos; es de los pocos animales que usan 'cubiertos' como los humanos para comer", anotó Méndez.

Dos jóvenes contemplando las fotografías de la exposición / CASTELEIRO

Parejas de animales discutiendo o bailando, zorros escondiendo la cabeza en la nieve o un mapache saludando son solo algunas de las tomas curiosas que se observan en esta segunda parte de la exposición. Hay una anécdota con el mono de las nieves, que siempre está en aguas termales: "A una de las científicas que estaba trabajando con ellos se le cayó una patata en el agua termal. Uno de los macacos la comió y le gustó, y a partir de entonces empezaron a coger diferentes frutos y a 'cocinarlos' en esas aguas termales", compartió Méndez.

Terry, 'la tortuga más rabuda', cierra la exposición con un aparente corte de manga, dando paso a un panel con la Lista Roja elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de especies amenazadas. "La idea general de la muestra es usar el humor como vía alternativa a esos mensajes catastrofistas que se suelen usar para concienciar sobre el medioambiente", resumió Méndez.

Visitante sonriendo ante las fotografías de la exposición / CASTELEIRO

Programación complementaria

Más allá de las fotografías, Afundación ofrece una diversa programación para todos los grupos de edades. El alumnado de Infantil y hasta quinto de Primaria, hará visitas cuento con el personaje 'Mordisquiños' —nutria marina— como eje narrativo.

Hasta segundo de la ESO, organizarán un juego de investigación por equipos, completando la oferta didáctica con talleres —elaboración de jabones artesanales para los pequeños, programación para entender el funcionamiento de las cámaras trampa para los mayores— y propuestas para ciclos formativos, universidades y público general.

"Ya tenemos a más de 800 escolares apuntados", informó Méndez. Las visitas para el público general son totalmente gratuitas, previa inscripción en la web de Afundación.