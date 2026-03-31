Los nuevos topónimos de A Coruña no convencen a sus vecinos: "Va a generar mucho debate en el barrio"

La decisión de la Xunta de Galicia de modificar varios topónimos en A Coruña para recuperar su forma tradicional en gallego ya ha comenzado a notarse en la calle. Barrios como Lonzas, ahora denominado Louzás, O Portiño que suma el topónimo A Seavella, y As Xubias, que pasa a escribirse con 'v', ven variada su denominación oficial, una medida que busca reforzar la toponimia gallega, pero que ha llegado a muchos vecinos sin previo aviso.

En O Portiño, que a partir de ahora convivirá con la forma A Seavella, la reacción es unánime: "Que le llamen como quieran pero esto es O Portiño". Fernando, Cholo y Manuel, tres marineros jubilados que pasan la mañana en la zona, reciben la noticia entre bromas y dudas al intentar pronunciar "A Seavella". "Mira que también lo ponen complicado", dice Manuel Patiño.

O Portiño cambia de topónimo / CARLOS PARDELLAS

"No tiene sentido a estas alturas. Siempre fue el Porto de San Pedro o O Portiño", afirma Manuel que "en la vida" había escuchado el nuevo topónimo, ni siquiera a las generaciones anteriores que salían del puerto. "Siempre decían que venían al porto, pero nada de Seavella ni cosa de esa", explica Cholo, el más veterano. Aunque Manuel reconoce que el cambio puede tener una base histórica, considera que no tendrá efecto real. "Entre nosotros seguirá siendo O Portiño", asegura y asume que "habrá que acostumbrarse".

Javier, un residente del barrio, se muestra tajante: "No, no lo acepto. Seguiré llamándolo O Portiño porque es el nombre que conoce todo el mundo y es el que es". Llegó a la zona hace "un par de años" y nunca había escuchado la nueva forma aprobada. "No sé quién pidió que se aceptara, yo veo que todo el mundo lo conocemos como O Portiño", insiste.

"Nos tendremos que acostumbrar"

En Lonzas, que pasa a denominarse Louzás, la respuesta se sitúa en un punto intermedio. Carmen Campos escucha por primera vez el nombre Louzás en la mañana del martes. "Es la primera vez que lo escucho", admite. Aun así, muestra una actitud favorable al cambio por su vínculo con el gallego. "Si es por el gallego, me parece bien. Que recuperen todos los nombres que puedan", explica.

Carmen Campos con su marido y nieto en Louzás / CARLOS PARDELLAS

Aunque no utiliza habitualmente la lengua, defiende su recuperación. "Ahora sí que me suena raro, pero nos tendremos que acostumbrar", señala, aceptando el cambio como parte de una evolución. Incluso reconoce que acabará utilizando la nueva denominación, pese a haber llamado siempre Lonzas al barrio.

Más indiferente se muestra Sindo Rodríguez, vecino desde hace más de dos décadas. "Me da bastante igual", resume. Recuerda que "siempre fue Lonzas", pero no ve problema en adaptarse. "Irá con los tiempos. Si ahora todo el mundo le llama Louzás, pues será Louzás", añade, restando importancia a una decisión que considera similar a otros cambios administrativos de hace años.

"Nunca lo leí así"

El caso de As Xubias introduce un matiz distinto. Allí, la modificación no altera el nombre de forma significativa, pero sí su grafía, que pasará a escribirse con 'v'. Para algunos vecinos, la medida carece de sentido. Pablo Pedregal, antiguo presidente de la asociación vecinal y actual residente, lo tiene claro: "Hay muchas cosas más importantes que hacer". Asegura que nunca escuchó la nueva forma y cuestiona la prioridad de este tipo de decisiones frente a otras necesidades del barrio. "Yo nunca lo leí así", afirma, en referencia a una demanda que considera "inexistente".

En la misma línea se expresa Roberto Prado, presidente de la asociación cultural Eumedre, que reconoce su sorpresa al conocer el cambio. "Es la primera noticia que tengo" admite. Aunque evita una valoración definitiva, apunta a la falta de debate previo y duda de su impacto real. "No sé si se va a llegar a usar, pero esto seguro que va a generar mucho debate en el barrio", señala, al tiempo que advierte de que la medida implicará cambios en señalización y gasto público.

En total, el nuevo documento oficial, Nomenclátor de Galicia 2026, gestiona un volumen de 42.909 topónimos, de los cuales 1.544 pertenecen a la provincia de A Coruña. El objetivo principal de esta medida es resolver miles de incidencias lingüísticas, especialmente problemas de tipo morfosintáctico que afectaban a la identidad de los lugares registradas desde 2003.