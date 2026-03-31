A pleno el plan para ampliar el parque del Agra y construir unas 400 viviendas en A Coruña

El Gobierno local de A Coruña someterá a aprobación inicial en el próximo Pleno municipal del 9 de abril una modificación urbanística para ampliar el parque del Agra y construir unas 400 viviendas. Para poder aprobar esta propuesta el Ejecutivo necesitará mayoría absoluta, por tanto necesita el apoyo del BNG o del PP. Fuentes de los nacionalistas señalan que aún tienen que estudiar la propuesta, pero afirman que los socialistas no negociaron con ellos la propuesta que lleva a pleno. Es el segundo intento del Ejecutivo local de sacar adelante una modificación del Plan General de Ordenación Municipal en el denominado polígono del parque del Agra, entre Gregorio Hernández y Camino del Pinar. La anterior, con un diseño diferente, no salió adelante por el voto en contra de Marea Atlántica y BNG. El PP se había abstenido.

Según consta en el informe propuesta remitido por el Gobierno local a la Corporación, uno de los objetivos es dar cumplimiento a la sentencia que obliga a clasificar como suelo urbano consolidado parte de la antigua parcela de las Adoratrices, frente a la avenida de Gregorio Hernández, propiedad del empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián, que proyecta construir 135 viviendas en dos bloques con seis inmuebles de entre siete y trece alturas. En el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2013, esta finca se calificó como suelo urbano no consolidado dentro del polígono del parque del Agra. Pero el empresario recurrió y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló en octubre de 2015 que debía ser considerada urbana consolidada, una interpretación que ratificó el Tribunal Supremo en 2016.

La modificación del planeamiento deja fuera del polígono del parque del Agra tanto el solar de Cebrián como el suelo que rodea el edificio ya construido en el número 8 de la calle Gregorio Hernández, cuyas medianeras se ocultaran con la construcción de nuevos edificios de 14 plantas. En todo ese frente, la modificación del plan prevé la construcción de unas 180 viviendas.

Abajo el antes y arriba el después en caso de que se lleve a cabo la propuesta / LOC

Viviendas de protección oficial en el Parque del Agra

También se excluye del polígono la zona del Camiño do Pinar "para manter a antiga estrutura urbana existente", indica el Concello, "promovendo a rehabilitación e rexeneración do tecido urbano tradicional, coa inclusión dunha área de rehabilitación integral (ARI) para fomentar a renovación urbana no núcleo histórico."

La superficie restante, entre las parcelas de Cebrián y el Camiño do Pinar, se mantiene en el polígono del Parque del Agra, con edificios de seis alturas y unas 210 viviendas, de las que un 40% serán de protección oficial. Los nuevos inmuebles se construirán adosados a los ya existentes en las calles Canceliña y Páramo, reservando el espacio central, alrededor del edificio del observatorio meteorológico, al parque del Agra. Una de las recomendaciones previas de la Dirección Xeral de Urbanismo, entre otras entidades, fue la de "minimizar" la creación de nuevos edificios "frente al observatorio" para no "obstaculizar a súa contemplación".

Pasos del procedimiento

En caso de que el Gobierno local logre el apoyo del Pleno para aprobar la propuesta, el Concello deberá solicitar los informes sectoriales preceptivos y, de forma inmediata, someterá el documento de la modificación del PGOM al trámite de información pública durante un plazo de dos meses, para la presentación de alegaciones. La aprobación inicial de la modificación conllevaría la suspensión del procedimiento de otorgamiento de licencias de parcelaciones de terrenos y edición en las parcelas afectadas.