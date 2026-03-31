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El PP llevará al Pleno de A Coruña la falta de sanciones a los VTC que incumplen la normativa

Miguel Lorenzo recuerda que "la Xunta remitió al Ayuntamiento 245 sanciones en 2025, de las que por ahora solo se han notificado 36"

Bolt Coruña en la calle Marcial del Adalid

Bolt Coruña en la calle Marcial del Adalid / CARLOS PARDELLAS / LCO

RAC

A Coruña

El Grupo Popular de A Coruña ha registrado una pregunta oral para el Pleno del 9 de abril para conocer por qué la Policía Local no sanciona a los VTC que incumplen la normativa.

Los taxistas no entienden la inacción municipal”, señala Miguel Lorenzo, que recuerda además que "la Xunta remitió al Ayuntamiento 245 sanciones en 2025, de las que por ahora solo se han notificado 36". Para el portavoz popular, "algo raro está pasando con las sanciones”.

Los populares respaldan las reivindicaciones del sector del taxi, que reclama el cumplimiento de la normativa: que los VTC no presten servicios urbanos sin autorización municipal, que respeten el margen de contratación de 15 minutos y que no recojan pasajeros en las paradas de taxi.

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Lo único que piden es que se cumpla la normativa y se sancione a quien no la cumpla. El Gobierno municipal debería ser el primero en garantizarlo, pero no lo está haciendo”, concluye Lorenzo.

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