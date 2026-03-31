TAP Portugal alcanzará los 180 vuelos semanales a España este verano aunque se vuelve a olvidar de su regreso a A Coruña

La península Ibérica refuerza su puente aéreo a la espera de que el AVE se convierta en una realidad la próxima década. TAP Portugal alcanzará esta temporada de verano los 180 vuelos semanales a España gracias a la apertura de cuatro nuevas rutas a Alicante, Menorca, Ibiza o Palma de Mallorca. En total, 12 aeropuertos con conexión directa a su hub de Lisboa entre los que paradójicamente no está ninguno gallego.

El grueso del tráfico desde el aeropuerto Humberto Delgado se concentra en Madrid (49 vuelos) y Barcelona (42). Sin embargo, TAP ha logrado entrar en mercados importantes como Sevilla (17), Málaga (16), Valencia (15) o Bilbao (7). Completan el listado otros destinos más turísticos como Alicante (6), Gran Canaria y Tenerife-Sur (4 cada uno) y los ya citados en Baleares, con 7, 5 y 7 respectivamente. Para la aerolínea el mercado español es «uno de los más relevantes para la compañía dentro de Europa», como ha destacado Paloma Utrera, directora de Mercado para España y Francia.

No obstante, esto no siempre fue así. Hace una década la compañía lusa tenía vuelos regulares con A Coruña y Vigo con un elevado tráfico bidireccional. Por una parte, turistas portugueses llegados desde más al sur que Oporto a los que las cinco horas de viaje por carretera podían disuadir de una escapada de fin de semana. Pero sobre todo, una mejora en la conectividad para que la terminal lisboeta permitiera enlaces hacia el resto de Europa y muy especialmente, América Latina y África. Todo ello además compitiendo con Iberia y Air Europa en la ruta a Madrid, obligándoles a bajar los precios.

Un avión de TAP Portugal en el aeropuerto de Peinador el pasado 2018. / Marta G. Brea

El enlace con el aeropuerto de Alvedro era una de las rutas internacionales estrella de Galicia, ya que operó durante 17 años con y sin ayudas municipales. Pese a lograr buenas ocupaciones y que alrededor del 75% de sus pasajeros fueran en vuelos de conexión, la falta de personal para sus aeronaves más pequeñas hizo que se cancelara en marzo de 2018. Seis meses después anunciaba el fin de la misma ruta a Peinador, donde 70.825 personas viajaron con TAP Express durante casi dos años. Esta cancelación masiva que afectó también a Asturias y se resolvió otros diez meses más tarde con un curioso anuncio: centralizaría las tres rutas desde el verano de 2020 con un vuelo diario a Santiago. La ruta que se iba a estrenar a las puertas del Xacobeo no llegó a operar nunca ya que el estallido de la pandemia y los cambios en la estrategia de la compañía hicieron que se uniera a un listado donde también figuran Turkish Airlines, Transavia o Eurowings en centralizaciones fallidas en la capital gallega.

Los ataques de Rui Moreira

El principal opositor a la ruta fue Rui Moreira, alcalde de Oporto entre 2013 y 2025 y que desató en febrero de 2016 una furibunda campaña contra el mismo al ser la primera vez que el Francisco Sá Carneiro «competía» contra Peinador en una ruta. Primero calificó de «broma de mal gusto» el anuncio de la ruta sin ayudas públicas y exigió su cancelación. En una entrevista en la revista lusa Visão, la de mayor tirada de información general de Portugal y con más de medio millón de lectores, aseguró que «Vigo se siente como la salchicha fresca dentro de la francesiña (sándwich típico portugués), pero se dio cuenta de que hay un señor americano en Lisboa (por el nuevo dueño de la TAP, el brasileiro David Neeleman) que tiene unos aviones de hélice parados y puede mandarlos a aquel aeropuerto miserable (muy pobre, en situación de miseria) que ellos tienen allí y llevar a unos pasajeros a dormir a Lisboa [...]».

Portada del diario "Jornal de Noticias" en la que por segundo día consecutivo cargaba contra TAP por operar en el aeropuerto de Vigo / FdV

Pero la burla del presidente de la Cámara Municipal de Oporto fue más allá. El periodista le preguntó, entre otras cosas, por el producto Bom día Lisboa que TAP ofreció en la ruta olívica y que consistía en dar una noche de hotel, transporte y desayuno gratis a los viajeros gallegos que tengan que enlazar en Lisboa con otro vuelo de largo radio al día siguiente, algo muy habitual en Iberia, Turkish Airlines o las aerolíneas del golfo Pérsico. Moreira optó de nuevo por la mofa en su respuesta. «Solo me pregunto si la TAP ofrecerá también compañía en Lisboa...», dice. La guasa la mantuvo en su siguiente contestación cuando le repreguntan si no ve razonable los argumentos de la TAP para abrir el vuelo Vigo-Lisboa, como es el hecho de que la aerolínea mueva cada año miles de vigueses desde Sá Carneiro. «Si la TAP se dirige de esa forma, solo me pregunto si también ofrecen compañía. Es el negocio más parecido a ese que yo conozco», insiste Moreira. En la extensa entrevista de cuatro páginas, y ya refiriéndose a los recortes globales de la aerolínea en Oporto, le lanzó un mensaje agresivo: «Causaré el mayor daño posible para que la TAP cambie de opinión».

El pasado año el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, condecoró al político conservador con la Medalla de Galicia junto al regidor de Braga, Ricardo Río.

Casi 700.000 viajeros en Galicia

Aquellos ataques tenían como principal argumento el carácter público de la compañía, recientemente nacionalizada por sus pérdidas. El gobierno de Luís Montenegro afronta ahora la recta final de la venta del 44,9% de la misma. Fuentes oficiales de la misma han rechazado, a preguntas de esta redacción, emitir ninguna valoración sobre su regreso a Galicia hasta que se culmine este proceso. El proceso de presentación de ofertas está abierto hasta este jueves 2 de abril. En el mismo ha mostrado interés IAG, matriz de Iberia y Vueling, que buscar reforzar su hegemonía en las rutas con Sudamérica después de la frustrada compra de Air Europa.

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A ella se suman el Grupo Lufthansa, compradora de ITA durante la pandemia o el consorcio Air France-KLM, que añadió la escandinava SAS a su red. El exsecretario de Estado de Infraestruturas aseguró que también había interés de compañías de fuera de Europa. Esta compra resultará clave para la conectividad de Galicia y su turismo. Según los datos del INE la comunidad registró más de 700.000 viajeros alojados en sus hoteles con nacionalidad lusa durante el pasado año. La inmensa mayoría de ellos llega por carretera dada la precaria situación del Tren Celta, única conexión ferroviaria, y la ausencia de vuelos directos. Mientras tanto, Oporto ha alcanzado los 15 destinos directos en España, muchos de ellos inéditos en la comunidad.