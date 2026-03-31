Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

La influencia anticiclónica se mantiene sobre A Coruña en la jornada de este miércoles, con tiempo estable y temperaturas en ascenso. Se esperan cielos soleados, con alguna nube alta durante las primeras horas, y se incrementará la nubosidad hacia el final del día. Los termómetros marcarán mínimas de 10 grados y máximas de 18.

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Jueves 2

Se esperan cielos cubiertos con temperaturas de entre 11 y 16 grados.

Viernes 3

Amanecerá con alguna nube en el cielo que se irá retirando a medida que avance el día. Las temperaturas se moverán entre los 10 y los 16 grados.

Tabla con la predicción de A Coruña detallada por la Agencia Estatal de Meteorología. / LOC

Sábado 4

Predominarán los claros, con temperaturas que se moverán entre los 9 y 19 grados.

Domingo 5

Un frente dejará cielos cubiertos y lluvias. Se esperan temperaturas de entre 10 y 16 grados.

Lunes 6

Se mantendrán las nubes y los chubascos, mientras que los termómetros irán de los 11 a los 19 grados.

Martes 7

Habrá intervalos de nubes y claros con precipitaciones débiles. Las temperaturas se moverán entre los 7 grados de mínima y los 15 de máxima.

Miércoles 8

Se incrementarán las nubes, todavía con chubascos. Los termómetros marcarán mínimas de 8 y máximas de 15 grados.

Jueves 9

Los cielos estarán parcialmente nubosos, con alguna lluvia débil. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 17 grados.

Viernes 10

Predominarán las nubes, mientras que las temperaturas se moverán entre los 11 y los 17 grados.

Sábado 11

Se esperan nubes y claros, con temperaturas de entre 8 y 14 grados.

Domingo 12

Predominarán los cielos soleados y los termómetros se moverán entre los 6 grados de mínima y los 12 de máxima.

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Lunes 13

Se esperan nubes y claros, con temperaturas de entre 6 y 15 grados.