El diésel sube en A Coruña cinco veces más que la gasolina a las puertas de Semana Santa

La llegada del periodo vacacional de Semana Santa pone el foco sobre el precio de los combustibles en los días previos a uno de los grandes desplazamientos de vehículos del año. La tendencia alcista desde el inicio del conflicto en Irán impacta en las economías familiares. El petróleo proveniente de Oriente Medio dispara el coste en surtidor y en A Coruña, de media, el diésel subió cinco veces más que la gasolina, respecto al inicio de la Semana Santa de 2025.

En concreto, la gasolina sin plomo 95 costaba de media 1,474 euros por litro el pasado 14 de abril de 2025 en A Coruña, lunes de arranque del periodo vacacional. El 30 de marzo de este año, mismo día de dicha festividad, la situación es diferente.

La gasolina se paga a 1,549 euros por litro, lo que supone una subida comparativa del 5,09% en el coste. Este precio resulta después de la aplicación de las medidas del Gobierno para contrarrestar los incrementos en el combustible por la guerra en Oriente Medio. El precio de la gasolina sin plomo 95 rondó los 1,801 euros por litro el domingo previo al descuento. Este precio se situaba un 22,18% por encima del registrado en abril de 2025.

Si cambiamos de combustible en la gasolinera, el diésel mantenía un precio medio de 1,397 euros por litro el 14 de abril de 2025. El 30 de marzo de 2026, este lunes de Semana Santa, el gasóleo A se vendía de media a 1,798 euros por litro. Esto supone un incremento del 28,7% en comparación. Esto significa que el encarecimiento del diésel multiplica por cinco el de la gasolina.

El Gobierno ha aplicado la reducción del IVA del 21 al 10% en combustibles y ha incorporado al mercado unos 11,2 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica nacional para contener la subida de precios. El coste por surtir diésel en A Coruña el domingo previo la entrada en vigor de las medidas se situó en 1,974 euros por litro. De mantenerse, supondría un aumento del 41,3% respecto a 2025, aunque la tendencia indicaba continuismo en el alza.

Viajar más caro, sí o sí

Las familias de A Coruña que se encuentren en vísperas de desplazarse por Semana Santa no solo han de atender al coste del combustible, también al consumo de sus vehículos. Con los precios del 30 de marzo de 2026, llenar el depósito de un coche a gasolina con 50 litros costaría alrededor de 77,45 euros. La misma cantidad de combustible el 14 de abril de 2025 se movía en cifras similares, con 73,70 euros en total.

En el caso de que el motor funcione con diésel, el precio sube hasta los 90,45 euros. En el mismo periodo del año pasado, los 50 litros en surtidor rondaban los 69,85 euros. Esto supone un incremento de 20,6 euros más en menos de un año.

Los desplazamientos de ida y vuelta entre A Coruña y Madrid, con un consumo medio de seis litros de combustible cada 100 kilómetros, suben notablemente su coste. Si repostando el 14 de abril de 2025 esa ruta costaba 104,71 euros en el caso de la gasolina y 99,24 euros en el del diésel, este año las cifras crecen. Ese mismo trayecto con precios del 30 de marzo de 2026 supondría un coste de 110,04 euros para motores a gasolina y 128,51 para los diésel, casi 30 euros más.

¿Por qué es más caro el diésel que la gasolina?

El repunte de los precios de los carburantes se produjo tras el lanzamiento de misiles y los ataques a varios buques cerca del estrecho de Ormuz, que comenzaron el 28 de febrero. En ese paso de 38 kilómetros transita en torno al 20% del suministro mundial de petróleo. Las exportaciones energéticas de Oriente Medio han quedado en gran parte aisladas del resto del mundo por el cierre efectivo del estrecho.

Según los expertos, el tipo de petróleo que se extrae en Oriente Medio y se transporta en buques por el estrecho es más apropiado para la producción de gasóleo por su densidad. La región del Golfo exporta principalmente lo que se conoce como destilados medios, que agrupa a aquellos productos derivados del petróleo, como son el diésel y el queroseno, que se utiliza en los aviones, según explica la Agencia Internacional de la Energía (AIE). La materia prima también influye. El tipo de crudo para generar diésel debe contener mayor cantidad de azufre y de petróleo que el destinado a la producción de gasolina.