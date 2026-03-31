La Xunta completa el derribo del viaducto sobre A Pasaxe, en A Coruña, con “plazos más que adelantados”

La obra para derribar el viaducto que da acceso al Chuac sobre la carretera de A Pasaxe y que ha provocado el corte total de la vía entra en su segundo día con “plazos más que adelantados”. De acuerdo con fuentes de la Xunta, en torno a las 10.30 horas de este martes ya se ha demolido la parte principal de la infraestructura, que pasa sobre la propia carretera. Los trabajos, parte de la reforma de los accesos del Chuac y vinculados a la ampliación del complejo hospitalario, empezaron en la medianoche del domingo al lunes, si bien en los días anteriores ya había habido labores previas.

Derribo del viaducto de acceso al Chuac con el corte de tráfico en A Pasaxe /

Se mantiene la previsión de que la carretera siga cortada hasta el jueves, pues los operarios siguen trabajando para picar con maquinaria los trozos del viaducto que han ido cayendo, y luego será necesario retirarlos junto con las toneladas de arena empleadas para servir de amortiguación y proteger el firme. Aún queda una parte del viaducto en pie, la más cercana a As Xubias, con un total de cuatro vanos o espacios entre pilares. Estos se irán demoliendo a lo largo de las próximas semanas, pero esta obra no afectará al tráfico. Y, a lo largo del próximo año, será necesario construir un nuevo viaducto que sustituya al ahora derribado, lo que implicará nuevas afecciones al tráfico.