Reclaman la retirada de un homenaje al general Yagüe en el Palacio de Capitanía de A Coruña

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH) reclama la retirada de la dedicatoria de un “Salón de Honor” del Palacio de Capitanía General al general Juan Yagüe, al que califica de “criminal de guerra” por su papel en la Guerra Civil española. La entidad considera además un “escándalo” que el salón sea publicitado en las visitas guiadas y en el portal oficial del Ministerio de Defensa, lo que entiende como un incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Yagüe fue el responsable de la llamada Masacre de Badajoz, en la que fueron asesinadas unas 4.000 personas en agosto de 1936, por lo que el homenaje que se le dedica en Capitanía General es para la comisión una “ofensa a las víctimas de la dictadura” y al propio Ejército, además de un “desprecio a la democracia”.

Fuentes militares informaron sin embargo a este periódico que el salón del Palacio de Capitanía no está dedicado a Juan Yagüe Blanco, sino a su hijo Juan Yagüe Martínez del Campo, quien fue el primer jefe de la Fuerza Logística Operativa, cuyo cuartel general se hallaba en A Coruña, entre los años 2004 y 2008.