¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 7 de abril
Cine, conciertos, charlas, exposiciones, libros... Consulta la agenda de ocio y cultura y haz tus planes
Cine gallego por partida doble en el Colón
Arranca la Semana do Cinema Galego con la proyección de Sirat de Óliver Laxe, y a continuación As liñas discontinuas de Anxos Fazáns.
19.00 y 21.00 horas. Teatro Colón (Avenida Marina, n7A).
Ciclo del autor y su obra en la Academia de Belas Artes
La Real Academia de Belas Artes inaugura el ciclo Artistas Galegos. O autor e a súa obra con la participación de Antonio Murado.
19.30 horas. Real Academia Galega de Belas Artes(Pintor Álvarez de Sotomayor, 1).
Charla de Grande Amore y Rodrigo Cuevas
Dos grandes nombres del panorama artístico actual se darán cita este martes. Rodrigo Cuevas y Nuno Pico de Grande Amore charlarán en un encuentro con entrada libre.
20.00 horas. Fundación Luis Seoane (San Francisco, 27).
Presentación de un libro de correspondencias
Xesús Fraga y Xerardo Quintiá presentarán su novela Tempo de correspodencia. Una obra que reivindica la comunicación como herramienta de entendimiento.
19.00 horas. Librería Lume (Fernando Macías, 3).
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