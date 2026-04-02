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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 7 de abril

Cine, conciertos, charlas, exposiciones, libros... Consulta la agenda de ocio y cultura y haz tus planes

El cantante Rodrigo Cuevas posa en una calle de Santiago de Compostela.

El cantante Rodrigo Cuevas posa en una calle de Santiago de Compostela. / Jesús Prieto

RAC

Cine gallego por partida doble en el Colón

Arranca la Semana do Cinema Galego con la proyección de Sirat de Óliver Laxe, y a continuación As liñas discontinuas de Anxos Fazáns.

19.00 y 21.00 horas. Teatro Colón (Avenida Marina, n7A).

Ciclo del autor y su obra en la Academia de Belas Artes

La Real Academia de Belas Artes inaugura el ciclo Artistas Galegos. O autor e a súa obra con la participación de Antonio Murado.

19.30 horas. Real Academia Galega de Belas Artes(Pintor Álvarez de Sotomayor, 1).

Charla de Grande Amore y Rodrigo Cuevas

Dos grandes nombres del panorama artístico actual se darán cita este martes. Rodrigo Cuevas y Nuno Pico de Grande Amore charlarán en un encuentro con entrada libre.

20.00 horas. Fundación Luis Seoane (San Francisco, 27).

Presentación de un libro de correspondencias

Xesús Fraga y Xerardo Quintiá presentarán su novela Tempo de correspodencia. Una obra que reivindica la comunicación como herramienta de entendimiento.

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19.00 horas. Librería Lume (Fernando Macías, 3).

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