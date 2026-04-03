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Acuden a rescatar a dos personas a Punta Herminia, en A Coruña, a las que la subida de la marea pilló en unas rocas

No han precisado atención sanitaria

Rescate de dos personas en una roca de Punta Herminia

Rescate de dos personas en una roca de Punta Herminia / LOC

Alberto Rivera

A Coruña

La alerta de dos personas que han necesitado ayuda para volver a tierra ha causado gran expectación en Punta Herminia, en el entorno de la Torre de Hércules de A Coruña.

Según la Axencia de Emerxencias de Galicia, se trata dos pescadores a los que la subida de la marea pilló en unas rocas en el lado derecho del faro romano y no tenían posibilidad de regresar. Sin embargo, no han precisado atención sanitaria, ya que se encontraban bien. Ocurrió pasadas las 17.30 horas y fueron trasladados a tierra por los Bomberos de A Coruña.

Rescate de dos personas en una roca de Punta Herminia

Rescate de dos personas en una roca de Punta Herminia / LOC

Tras la llamada al 112, se informó a Salvamento Marítimo, Policía Local de A Coruña, Protección Civil de A Coruña y el Servizo de Gardacostas de Galicia. Hasta el lugar también se desplazaron los Bomberos de A Coruña, quienes han detallado en su parte de incidencias que hasta el lugar acudieron un total de tres vehículos y una embarcación en un primer momento, a lo que se sumó después una moto acuática. En total fueron ocho bomberos.

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Decenas de curiosos paseaban por el Parque Escultórico de la Torre de Hércules en un día que invitaba a ello, lo que ha causado que fuesen muchas las personas que se acercaron a ver qué era lo que ocurría.

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