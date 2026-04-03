Acuden a rescatar a dos personas a Punta Herminia, en A Coruña, a las que la subida de la marea pilló en unas rocas
No han precisado atención sanitaria
La alerta de dos personas que han necesitado ayuda para volver a tierra ha causado gran expectación en Punta Herminia, en el entorno de la Torre de Hércules de A Coruña.
Según la Axencia de Emerxencias de Galicia, se trata dos pescadores a los que la subida de la marea pilló en unas rocas en el lado derecho del faro romano y no tenían posibilidad de regresar. Sin embargo, no han precisado atención sanitaria, ya que se encontraban bien. Ocurrió pasadas las 17.30 horas y fueron trasladados a tierra por los Bomberos de A Coruña.
Tras la llamada al 112, se informó a Salvamento Marítimo, Policía Local de A Coruña, Protección Civil de A Coruña y el Servizo de Gardacostas de Galicia. Hasta el lugar también se desplazaron los Bomberos de A Coruña, quienes han detallado en su parte de incidencias que hasta el lugar acudieron un total de tres vehículos y una embarcación en un primer momento, a lo que se sumó después una moto acuática. En total fueron ocho bomberos.
Decenas de curiosos paseaban por el Parque Escultórico de la Torre de Hércules en un día que invitaba a ello, lo que ha causado que fuesen muchas las personas que se acercaron a ver qué era lo que ocurría.
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