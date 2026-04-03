La Guía Macarfi llega a Galicia: «La gente está dispuesta a hacer kilómetros para comer aquí»

La Guía Macarfi nació en Barcelona en 2015 como un proyecto personal de Manuel Carreras Fisas, un apasionado de la gastronomía. Han tenido que pasar 11 años para que esta biblia del buen comer se fije en Galicia. La directora territorial en esta comunidad, Lorena Chousa, reconoce que «la gente está dispuesta a recorrerse kilómetros para comer aquí», por lo que la guía funciona como el buscador perfecto para «encontrar el mejor restaurante para cada ocasión».

Chousa, que tiene su propia marca (@Lo_rrecomiendo) como especialista y divulgadora de experiencias de ocio con encanto, explica que Macarfi funciona casi «como el boca a boca», ya que cuentan con más de 2.000 embajadores que envían sus reseñas cuando van a un restaurante. «Los directores territoriales no somos inspectores gastronómicos. Contamos con embajadores que son personas a las que les gusta la gastronomía y que les encanta compartirla», relata la coruñesa, que anima a todo el que quiera a sumarse a la iniciativa para seguir «construyendo la guía entre todos»

Este año, la guía ha alcanzado un hito clave: cubrir toda la España peninsular, lo que incluye, por primera vez, Galicia. Se presentará, tras su paso por Madrid, el 16 de abril en el Club Cámara de A Coruña. «Tenemos más de 200 restaurantes reseñados», celebra, y expone que «el punto más importante, evidentemente, es la comida, pero también se valora la decoración y el servicio». Por eso, en Macarfi puede entrar «desde un sitio con una tortilla estupenda a una taberna en la que está todo muy rico y también restaurantes de alta cocina».

Además de la guía física, Macarfi cuenta con una web y una aplicación que permite, entre otras cosas, filtrar por ubicación, tipo de cocina o presupuesto o bien consultar puntuaciones o datos de contacto.

Recomendaciones para Semana Santa

«Es muy bonito poder presumir de nuestra gastronomía», confiesa la coruñesa, quien recomienda, como plan para esta Semana Santa, comer «en el Terreo, en A Coruña, o en el Pampín, en Santiago». También es una apasionada del Loxe Mareiro, en Carril, y de O Balado, en Boqueixón. «Si viniese alguien de fuera, le recomiendaría sin duda D’Berto en O Grove, es el templo del marisco», añade.

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Lorena Chousa desvela que la guía cuenta con un Ranking Macarfi, con un podio formado por Culler de Pau, Retiro da Costiña y O Pazo. Además, hay clasificaciones por provincia con los mejores 25 restaurantes. También existe el Club Macarfi, «con acceso a una tienda gourmet y participación en experiencias exclusivas». Entre ellas, hay citas únicas como el cierre exclusivo para socios de algunos de los restaurantes considerados entre los mejores de España, como Asador Etxebarri, Desde 1911 o Disfrutar. Hay un próximo encuentro en Jaén, donde se reunirá el top cinco de los mejores restaurantes de la provincia en un castillo para ofrecer una cena a diez manos.