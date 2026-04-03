Influencia anticiclónica pero temperaturas frescas este Viernes Santo en A Coruña

Galicia se encuentra este Viernes Santo en plena influencia anticiclónica. Esto se traduce en una jornada de cielos pocos nubosos o despejados, aunque en A Coruña no se llegarán a registrar las temperaturas más calurosas que sí vivirán otros puntos de la comunidad.

De esta forma, en nuestra ciudad las máximas serán de 16ºC y las mínimas de 9ºC, que contrastarán con los 23ºC que vivirá Santiago de Compostela o Pontevedra, los 22ºC de Lugo o Vigo y los 25ºC de Ourense.

El viento en esta jornada soplará flojo de dirección variable.

Calor y lluvias

Esta situación irá a mejor con el avance del fin de semana. Por lo tanto, este sábado, aunque las mínimas serán más bajas, con 7ºC, las máximas sí que llegarán a los 22ºC. El domingo volverán a bajar hasta los 18ºC de máxima antes de que el lunes se alcance una temperatura de 25ºC y el martes regresen las lluvias.

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Sin duda en los próximos días en A Coruña no sabremos si cada día hay que poner chaqueta, ropa ligera o paraguas.