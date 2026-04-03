El proyecto de Monte Mero cambiará el plan general de A Coruña para facilitar la conexión del futuro barrio

El desarrollo del proyecto urbanístico de Monte Mero obligará a introducir varias modificaciones en el plan general de A Coruña, aunque, a diferencia de las habituales, estas se aplicarán de forma automática con la aprobación definitiva del Plan de Interese Autonómico elaborado por la Xunta para esta actuación, ya que se trata de un instrumento de ordenación del territorio.

Entre los cambios que se introducirán se encuentra la propia delimitación del antiguo polígono de Monte Mero que figura en el plan, que ya fue alterado al ocupar parte de sus terrenos el proyecto de ampliación del Chuac. Ahora se modificará también en el acceso al sector por la avenida de Pedralonga para aumentar el suelo urbanizable a costa de un polígono de suelo urbano no consolidado para mejorar la entrada e incrementar las zonas verdes.

También habrá cambios en el acceso por la calle Lázaro Cárdenas que afectan al polígono que lleva ese nombre, que se reducirá para mejorar el trazado del vial previsto y en el que se rebajará el suelo para vivienda unifamiliar y para viales. Ambas modificaciones ampliarán la superficie bruta del proyecto en 2.012 metros cuadrados, solo un 0,5% con relación a la que aparecía hasta ahora y casi 27.000 metros cuadrados menor que la que figura en el plan general para este polígono.

Para facilitar la conexión con Xuxán, el proyecto incorpora además cinco parcelas de ese barrio que figuran ya en una modificación urbanística que cuenta con aprobación inicial.