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Sin recargo en la terraza, pero con orden para atender a los clientes

Cartel colocado por el local hostelero sobre el orden de atención a los clientes.

Cartel colocado por el local hostelero sobre el orden de atención a los clientes. / LOC

Antón Peruleiro

Los clientes que se sientan en las terrazas de hostelería suelen ver gravadas sus consumiciones con un recargo, pero un establecimiento de Cuatro Caminos no la aplica ni en ellas ni en las mesas del interior. A cambio, establece un orden de atención a sus clientes del que advierte mediante un cartel y en el que avisa de que primero se atiende la barra, luego a las mesas y en tercer lugar a la terraza.

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