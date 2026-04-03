La Xunta afea "visión localista" a las tres ciudades gallegas con aeropuerto: "A veces compiten entre ellas por la misma conexión"

Igual que es imposible entender la realidad territorial de Galicia sin conceptos como el minifundismo, la realidad aeroportuaria gallega solo se puede explicar a través del localismo, un mal que impide a las grandes ciudades pensar en clave colectiva o autonómica y que es, a juicio de la Xunta, el principal lastre para el despegue definitivo de los tres aeropuertos de la comunidad.

Así lo entiende el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, que apunta a esa "visión localista" de Santiago, A Coruña y Vigo como uno de los principales problemas de los últimos años en la comunidad.

La reflexión de Merelles en la SER llega días después de que el Clúster de Turismo pusiese sobre la mesa una propuesta para especializar las tres terminales gallegas, con la idea de centralizar el turismo en la capital gallega y los negocios en Vigo y A Coruña. De hecho, dentro de la comisión de coordinación aeroportuaria de Galicia se creó un grupo de trabajo en el que están saliendo elementos que "van a poder permitir avanzar y tratar de coordinar mejor los aeropuertos, atraer más aerolíneas y lograr conexiones directas con el extranjero", revela Merelles.

En este sentido, el director de Turismo ha apuntado a la "visión localista" de Santiago, A Coruña y Vigo como uno de los principales problemas de los últimos años, ya que, asegura, "compiten entre ellos a veces por la misma línea o conexión".

Una acogida tibia

De arranque, la propuesta del Clúster de Turismo apuesta por la especialización aeroportuaria para evitar precisamente esa duplicidad ya no solo de estrategias, sino de vuelos, aunque la recepción a la idea no fue del todo buena. Las primeras manifestaciones al respecto fueron críticas, lo que indirectamente confirma que es el localismo el que sigue pilotando el futuro de la política aeroportuaria en Galicia, cuyos datos de vuelos y pasajeros caen en picado.