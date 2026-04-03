La Xunta descartó O Martinete, el campus y O Birloque para edificar su macrourbanización de viviendas en A Coruña

La Xunta descartó edificar su macrourbanización de viviendas de protección oficial en A Coruña en O Martinete, el campus universitario y el barrio de O Birloque, y optó por Monte Mero, según recoge un informe del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGSV). La institución encargó un análisis al estudio Fernández Carballada para evaluar la viabilidad de esas zonas y las parcelas que las componen. El Gobierno autonómico tomó la decisión atendiendo a características como la edificabilidad, la superficie o el número posible de viviendas. En esos parámetros, Monte Mero superaba a las otras opciones.

Según señalan fuentes conocedoras del proceso, la Xunta solicitó al Concello información sobre zonas en las que edificar promociones de vivienda protegida, dentro de las actuaciones urgentes para la generación de suelo residencial. Este plan se desplegó por las ocho áreas metropolitanas más grandes de Galicia y, en el caso de A Coruña, los sectores urbanizables de uso residencial identificados para su análisis en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) fueron finalmente O Martinete, Monte Mero, campus universitario y barrio del Birloque.

Los seis terrenos analizados en el barrio de O Birloque fueron descartados en el informe por asuntos ligados a la propiedad del suelo. Estos sectores suman una edificabilidad de 93.152 metros cuadrados, en los que se podrían construir 659 viviendas, recoge la Xunta en la documentación del proyecto de Monte Mero. En el caso del campus universitario, la edificabilidad de sus dos ámbitos se calculó en 36.450 metros cuadrados, la más pequeña entre todas las opciones. Este permitiría la edificación de 258 viviendas. El terreno de O Martinete, a diferencia de los dos anteriores, es suelo urbanizable delimitado (SUD). Su edificabilidad alcanza los 70.143 metros cuadrados, que resultarían en 496 viviendas.

Finalmente, el análisis de las diferentes características en el estudio de Fernández Caballada concluyó que el área de Monte Mero debía ser la seleccionada. La decisión se tomó tomando en cuenta la construcción de un mayor número de viviendas, justifica la Xunta. El sector de Monte Mero tiene 398.000 metros cuadrados de edificabilidad. En total, elestudio estimó en 2.815 las viviendas para proyecto. En el plan presentado por la Consellería de Vivenda esta semana, la cifra creció hasta los 4.397, de los cuales 3.521 serán de protección oficial. La Xunta se encargará de edificar cerca de 700 de estas últimas y convocará concursos para que promotoras o cooperativas levanten las restantes.

El IGSV determinó que Monte Mero también se adaptaba en lo parcelario, según el catastro, ya que contaba con poca cantidad de pequeñas fincas. La división interna del sector en grandes parcelas o de dimensión notable para facilitar la gestión de expropiación y parcelamiento posterior.

Otros terrenos descartados

Antes de la criba final, en la que se evaluaron esas cuatro ubicaciones, se evaluaron otras. Tan solo el sector de Penamoa superaba a Monte Mero en metros cuadrados de edificabilidad. Del total de 876.000 metros, 526.000 se habían previsto para uso residencial, principalmente para vivienda colectiva. Sin embargo, el PGOM detalló que ese ámbito quedaba limitado por la refinería y los condicionantes derivados por su proximidad.

Al sur de Os Rosales, el Concello había indicado la posibilidad de edificar viviendas promovidas por la Xunta en O Portiño. La superficie del ámbito alcanzaba los 342.000 metros cuadrados. Sin embargo, el Gobierno municipal advirtió de cuestiones medioambientales que perjudicarían la revisión del terreno.

Cerca de Monte Mero hacia el sur, el Monte Alfeirán fue otra opción estudiada en el pasado. Los 75.000 metros de edificabilidad del sector podrían albergar vivienda colectiva y unifamiliar. La Xunta desestimó esta área, ya que los vecinos habían comenzado a desarrollar sus propias promociones.