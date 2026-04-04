El control del tráfico pesado en la Ciudad Vieja de A Coruña, pregunta del BNG en el Pleno de abril

El Bloque Nacionalista Galego preguntará en el Pleno Municipal del próximo 9 de abril sobre "as desfeitas que o tránsito de vehículos pesados está a provocar no lousado da Cidade Vella e singularmente na praza das Bárbaras".

Según explican en una nota de prensa, "esta circunstancia ten sido denunciada xa pola veciñanza, quen mostrou o seu desgusto perante a recente aparición dun pivote roto na Praza das Bárbaras: primeiro viuse a carón dun umeiro e, dúas semanas despois, foi localizado noutro punto dese espazo público".

Para el BNG, es fundamental que el Gobierno Local tome medidas para controlar el tránsito de vehículos.

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“Ten o Goberno municipal algún plan para mellorar o lousado da Cidade Vella e garantir así a mobilidade peonil segura?”, pregunta la candidata y concejala Avia Veira en una nota enviada a los medios. También pregunta si van a exigir que la persona o personas responsables se hagan cargo de la reparación.