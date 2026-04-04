Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las rentas crecen, los salarios noLos edificios descartados para protecciónLa opinión de los vecinos de Cuatro CaminosEl homenaje al panadero MarcelinoEmpate del DéporVictoria del Leyma Coruña
instagramlinkedin

El control del tráfico pesado en la Ciudad Vieja de A Coruña, pregunta del BNG en el Pleno de abril

Denuncian que la plaza de As Bárbaras está en mal estado

La concejala del BNG Avia Veira.

La concejala del BNG Avia Veira. / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

El Bloque Nacionalista Galego preguntará en el Pleno Municipal del próximo 9 de abril sobre "as desfeitas que o tránsito de vehículos pesados está a provocar no lousado da Cidade Vella e singularmente na praza das Bárbaras".

Según explican en una nota de prensa, "esta circunstancia ten sido denunciada xa pola veciñanza, quen mostrou o seu desgusto perante a recente aparición dun pivote roto na Praza das Bárbaras: primeiro viuse a carón dun umeiro e, dúas semanas despois, foi localizado noutro punto dese espazo público".

Para el BNG, es fundamental que el Gobierno Local tome medidas para controlar el tránsito de vehículos.

Noticias relacionadas

“Ten o Goberno municipal algún plan para mellorar o lousado da Cidade Vella e garantir así a mobilidade peonil segura?”, pregunta la candidata y concejala Avia Veira en una nota enviada a los medios. También pregunta si van a exigir que la persona o personas responsables se hagan cargo de la reparación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así está la clasificación de Segunda División: el Racing cae goleado y el Deportivo se queda a dos puntos del liderato
  2. La investigación por el presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos y otros dispositivos electrónicos
  3. Ni un euro, ni una finca, ni la casa: tres hermanos renuncian a la herencia y se lo dejan todo a sus hermanas. El motivo emociona a Muros: “Era lo justo”
  4. El Dépor Abanca jugará un año más en la Liga F: la derrota del Alhama lo certifica
  5. Domingo fresco en A Coruña antes de la gran subida de temperaturas de este lunes
  6. Cuatro Caminos, el barrio que lo tiene todo: 'Eso sí, los vecinos levantan mucho la cabeza
  7. Las viviendas del Agra do Orzán y A Falperra a las que el Concello de A Coruña descartó dar protección histórica
  8. El capital gana la partida a los salarios en A Coruña: el poder adquisitivo del sueldo se congela mientras otras rentas crecen

Cientos de ciudadanos senegaleses renuevan su pasaporte en la 'embajada' temporal de A Coruña: "Para algunas personas, es esperanza"

Cientos de ciudadanos senegaleses renuevan su pasaporte en la 'embajada' temporal de A Coruña: "Para algunas personas, es esperanza"

El apellido «Vigo» triunfa en A Coruña, la provincia y la ciudad donde tiene más presencia

El apellido «Vigo» triunfa en A Coruña, la provincia y la ciudad donde tiene más presencia

Así es el nuevo proyecto de Nacho Moreira en A Coruña tras triunfar con La Esquina de Valentina: "Me lancé a abrir de la noche a la mañana"

Extinguido un incendio en un edificio del centro de A Coruña que obligó a trasladar a dos personas y atender a otras dos

Extinguido un incendio en un edificio del centro de A Coruña que obligó a trasladar a dos personas y atender a otras dos

El presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos

El presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos

La procesión de Os Caladiños recorre las calles de la Ciudad Vieja de A Coruña

La procesión de Os Caladiños recorre las calles de la Ciudad Vieja de A Coruña

Las viviendas del Agra do Orzán y A Falperra a las que el Concello de A Coruña descartó dar protección histórica

Investigan a tres vecinos de A Coruña por un delito de hurto en Ponteceso

Investigan a tres vecinos de A Coruña por un delito de hurto en Ponteceso
Tracking Pixel Contents