Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las rentas crecen, los salarios noLos edificios descartados para protecciónLa opinión de los vecinos de Cuatro CaminosEl homenaje al panadero MarcelinoEmpate del DéporVictoria del Leyma Coruña
instagramlinkedin

Los Bomberos de A Coruña acuden a la Sagrada Familia para sofocar un incendio en una cocina

Ocurrió alrededor de las 21.00 horas

Incendio en la calle Sagrada Familia

Incendio en la calle Sagrada Familia / LOC

RAC

A Coruña

Los Bomberos de A Coruña tuvieron un Viernes Santo ajetreado. Tras la salida a Punta Herminia para el rescate de dos personas que quedaron atrapados en unas rocas, tuvieron que desplazarse también al barrio de la Sagrada Familia para sofocar un incendio en una vivienda.

Según relatan en su parte de incidencias, fueron alertados por una vecina de un incendio en la cocina de su domicilio. A la llegada de los Bomberos, se encontraron la ya vivienda abierta y el fuego prácticamente sofocado con unos extintores. Su trabajo consistió en apagar las últimas llamas y ventilar las escaleras y la vivienda, así como el reestablecimiento de los suministros.

Noticias relacionadas

El suceso ocurrió poco antes de las 21.00 horas en la calle Sagrada Familia en su cruce con la calle Isidoro. Hasta el lugar se trasladaron tres vehículos y un total de nueve bomberos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así está la clasificación de Segunda División: el Racing cae goleado y el Deportivo se queda a dos puntos del liderato
  2. La investigación por el presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos y otros dispositivos electrónicos
  3. Ni un euro, ni una finca, ni la casa: tres hermanos renuncian a la herencia y se lo dejan todo a sus hermanas. El motivo emociona a Muros: “Era lo justo”
  4. El Dépor Abanca jugará un año más en la Liga F: la derrota del Alhama lo certifica
  5. Domingo fresco en A Coruña antes de la gran subida de temperaturas de este lunes
  6. Cuatro Caminos, el barrio que lo tiene todo: 'Eso sí, los vecinos levantan mucho la cabeza
  7. Las viviendas del Agra do Orzán y A Falperra a las que el Concello de A Coruña descartó dar protección histórica
  8. El capital gana la partida a los salarios en A Coruña: el poder adquisitivo del sueldo se congela mientras otras rentas crecen

Cientos de ciudadanos senegaleses renuevan su pasaporte en la 'embajada' temporal de A Coruña: "Para algunas personas, es esperanza"

Cientos de ciudadanos senegaleses renuevan su pasaporte en la 'embajada' temporal de A Coruña: "Para algunas personas, es esperanza"

El apellido «Vigo» triunfa en A Coruña, la provincia y la ciudad donde tiene más presencia

El apellido «Vigo» triunfa en A Coruña, la provincia y la ciudad donde tiene más presencia

Así es el nuevo proyecto de Nacho Moreira en A Coruña tras triunfar con La Esquina de Valentina: "Me lancé a abrir de la noche a la mañana"

Extinguido un incendio en un edificio del centro de A Coruña que obligó a trasladar a dos personas y atender a otras dos

Extinguido un incendio en un edificio del centro de A Coruña que obligó a trasladar a dos personas y atender a otras dos

El presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos

El presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos

La procesión de Os Caladiños recorre las calles de la Ciudad Vieja de A Coruña

La procesión de Os Caladiños recorre las calles de la Ciudad Vieja de A Coruña

Las viviendas del Agra do Orzán y A Falperra a las que el Concello de A Coruña descartó dar protección histórica

Investigan a tres vecinos de A Coruña por un delito de hurto en Ponteceso

Investigan a tres vecinos de A Coruña por un delito de hurto en Ponteceso
Tracking Pixel Contents