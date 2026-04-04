Los Bomberos de A Coruña acuden a la Sagrada Familia para sofocar un incendio en una cocina

Los Bomberos de A Coruña tuvieron un Viernes Santo ajetreado. Tras la salida a Punta Herminia para el rescate de dos personas que quedaron atrapados en unas rocas, tuvieron que desplazarse también al barrio de la Sagrada Familia para sofocar un incendio en una vivienda.

Según relatan en su parte de incidencias, fueron alertados por una vecina de un incendio en la cocina de su domicilio. A la llegada de los Bomberos, se encontraron la ya vivienda abierta y el fuego prácticamente sofocado con unos extintores. Su trabajo consistió en apagar las últimas llamas y ventilar las escaleras y la vivienda, así como el reestablecimiento de los suministros.

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El suceso ocurrió poco antes de las 21.00 horas en la calle Sagrada Familia en su cruce con la calle Isidoro. Hasta el lugar se trasladaron tres vehículos y un total de nueve bomberos.