CORUÑA CORRE
La Carrera Popular Matogrande-Xuxán de A Coruña incluirá el Sector 7 Recinto Ferial en su recorrido
Es posible anotarse hasta este domingo 5 de abril
La Carrera Popular Matogrande-Xuxán perteneciente al circuito Coruña Corre incluirá este año un nuevo tramo por el Sector 7 Recinto Ferial en una carrera que ya integra también el campus de la Universidade en Elviña.
Esta prueba se celebrará el próximo domingo 12 de abril y alcanza su décima edición consolidada como una de las pruebas de referencia del calendario deportivo popular de la ciudad.
El circuito tendrán un trazado de 6,5 kilómetros, mientras que las categorías de base contarán con recorridos adaptados a las distintas edades.
Según indica el Concello en una nota de prensa, esta incorporación "permite ampliar y enriquecer el trazado en un espacio que ya acoge actividad deportiva municipal". "Refuerzan así el uso deportivo y ciudadano de esta zona en desarrollo", añade.
A día de hoy la carrera tiene ya 1.162 inscritos y el plazo de inscripción está abierto hasta este domingo 5 de abril por lo que los interesados aún pueden sumarse.
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