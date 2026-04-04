CONECTIVIDAD AÉREA
El Concello de A Coruña, tras la acusación de la Xunta de ser "localistas": "Non podemos seguir competindo polas mesmas rutas"
El Gobierno municipal dice que ha trasladado a todas las administraciones la necesidad de una acción conjunta y coordinada
Los tres Concellos con aeropuerto, A Coruña, Santiago y Vigo acercan posturas con la Xunta de Galicia para establecer una coordinación aeroportuaria hasta ahora nunca vista en la comunidad. Sin embargo, por ahora no todas las partes están de acuerdo y el presidente del Clúster de Turismo, Cesáreo Pardal, ha pedido limitar los aeropuertos de Alvedro y Peinador a viajes profesionales y de negocios para que Lavacolla asuma los desplazamientos turísticos y vacacionales, propuesta rechazada por la Xunta y los Concellos de A Coruña y Vigo.
La Xunta respondió a esta idea desmarcándose de ella y la Consellería de Presidencia dijo que mantendrá el plan de ruta acordado con los concellos. "A Xunta xa avanzou a súa postura e colaborará na captación de novas rutas a través da promoción turística en orixe, proposta na que xa está traballando para o seu desenvolvemento e implantación", señalaron el miércoles fuentes de la Consellería de Presidencia.
Sin embargo, el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, en una entrevista este viernes en la Cadena SER apuntaba a esa "visión localista" de Santiago, A Coruña y Vigo como uno de los principales problemas de los últimos años en la comunidad. "Compiten entre ellos a veces por la misma línea o conexión", expresó Merelles.
No se seguirá compitiendo
La respuesta desde el Concello de A Coruña ha sido dejar claro que no quiere seguir por esa senda de competir por vuelos con Santiago y Vigo. "O Goberno Municipal da Coruña xa ten trasladado no Grupo de Traballo de Coordinación Aeroportuaria a necesidade dunha acción conxunta e coordinada de todas as institucións", indicaron fuentes municipales este sábado.
La prioridad a partir de este momento será tener conexiones aéreas distintas en cada terminal. "Efectivamente, non podemos seguir competindo polas mesmas rutas desde os tres aeroportos, expresan desde el consistorio. "Debemos traballar nun deseño coherente e coordinado da conectividade dos tres aeroportos, que poida facelos máis competitivos nun mercado moi complexo", añaden.
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