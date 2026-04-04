Una librería de A Coruña celebrará la primera feria de libros "tarados" a partir de 5 euros: "Reivindica la belleza imperfecta de la literatura"

No todos los libros son perfectos, aunque siempre tratan de serlo. Algunos tienen una trama o un final que no nos convence, o en ellos hay algún personaje que se convierte en nuestro principal enemigo mientras disfrutamos de la lectura.

Sin embargo, no siempre esas imperfecciones están en los textos literarios. Algunos de los errores son visibles al ojo humano con marcas en la cubierta, dobleces o ligeros errores de impresión. Otros ya han quedado en el olvido y han sido descatalogados.

Aunque esto pase, todos los libros mantienen intacto su contenido literario y pedagógico. Es por esto que la librería Galgo Azul de A Coruña celebrará su primera Feria de Libros Tarados en la ciudad.

Ocho editoriales

Esta feria se celebrará el sábado 11 de abril de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Tendrá entrada libre y gratuita y en ella participarán las editoriales Coco Books, Cumio, Ekaré, Juventud, Libre Albedrío, Thule, Triqueta y Zorro Rojo.

Según explican desde la organización, las empresas editoras participan con un centenar de títulos en libro ilustrado, novela gráfica, cuento y narrativa que podrán comprarse a un precio rebajado a partir de 5 euros.

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Feira de libros tarados en Galgo Azul / LOC

El mercadillo se hará en el espacio cultural de la librería en el barrio del Agra do Orzán situado en el número 16 de la avenida da Gramela.