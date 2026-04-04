El PP preguntará en el Pleno de A Coruña a Inés Rey "por qué no trata por igual a todos los barrios"

El Partido Popular, a través de su Grupo Municipal preguntará en el Pleno del próximo día 9 por los barrios de la ciudad. "Por qué Inés Rey no trata por igual a todos", se interrogan en la pregunta registrada.

Según esgrimen, "la diferencia de trato por parte de la Alcaldesa entre el centro y los barrios ya no solo se mide en inversión, sino en su mobiliario urbano". Según explican, "en San Andrés, las zonas ajardinadas han sido blindadas con estructuras de forja de estética vanguardista mientras que en la calle Santander, en Os Mallos, los parterres se han rodeado de listones de madera, con una estética que recuerda a un cercado de obra".

“Para Inés Rey hay barrios de primera y de segunda. En San Andrés ha instalado unos elementos de forja que no estaban contemplados para proteger las zonas ajardinadas y en la calle Santander las protege con elementos en madera que han provocado las quejas de muchos vecinos", explica su portavoz, Miguel Lorenzo.

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"Por mucho que intente disimular anunciando un plan de barrios que luego no ejecuta, ni siquiera es capaz de arreglar los baches en las aceras y en los pavimentos de las calles”, señala en una nota de prensa Lorenzo.