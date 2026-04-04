La procesión de Os Caladiños recorre las calles de la Ciudad Vieja de A Coruña
Este domingo saldrá el último de los desfiles programados, el de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza
La iglesia de la Orden Tercera de San Francisco fue este sábado por la tarde una vez más el punto de partida de una de las procesiones de la Semana Santa coruñesa, en este caso la de Os Caladiños, una de las más populares entre las que recorren las calles de la ciudad durante estos días. Los fieles salieron del templo portando el paso de Nuestra Señora de la Soledad y se dirigieron por la Ciudad Vieja hasta la plaza de la Constitución, desde donde regresaron al templo franciscano.
Este domingo concluirá el programa de procesiones con la salida a las 11.30 horas de la de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza. El primer paso saldrá de la Orden Tercera hasta Santo Domingo y el segundo de la iglesia de las Capuchinas en Panaderas hasta María Pita, de donde regresarán al punto de partida.
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