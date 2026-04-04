La Real Orden de Caballeros de María Pita dedicará los Juegos Florales a Ramón Menéndez Pidal

La Real Orden de Caballeros de María Pita ha celebrado el Capítulo General Ordinario de este año en el que se ha aprobado el ingreso de Juan Abarca Cidón, Luis Maíz Cal, Javier Sardomingo Núñez, Luis Carlos González Pérez, María Carmen Rodríguez Sánchez, Alfonso Represas Vázquez, Olga Pereiro Penedo, Juan Carlos Piñeiro Docampo, Pablo Suñer Gutiérrez y Antonio Montero Romero.

Además, también se ha acordado que los XXXIV Juegos Florales se dedicarán en esta edición a Ramón Menéndez Pidal con motivo del centenario de su libro Los orígenes del español. Los méritos por los que será homenajeado son por su carrera como filólogo, historiador y medievalista, además de presidir la Real Academia Española y ser académico de la Real Academia Galega y la Real Academia de la Historia.

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María Teresa Fernández Talaya será la Caballero de Honor 2026 en reconocimiento de su trayectoria, puesto que es doctora en Historia del Arte, directora del Instituto de Estudios Madrileños y Cronista Oficial de la Villa de Madrid.