Así será la programación de la Semana do Cinema Galego con ocho proyecciones gratuitas en A Coruña

El Concello de A Coruña ha programado para la próxima semana la VII Semana do Cinema Galego con ocho proyecciones entre el martes 7 y el viernes 10 de abril en sesiones gratuitas en el Teatro Colón y la Domus.

Las películas que se emitirán serán las finalistas en los Premios Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual tanto en las categorías de mejor largometraje de ficción como de mejor documental. Estas proyecciones estarán acompañadas de coloquios con los equipos de las producciones.

Teatro Colón

La primera película que se proyectará será Sirat, de Óliver Laxe, el martes 7 en el Teatro Colón (19.00 horas), filme que logró dos nominaciones a los Oscar. Esa jornada se completará con As liñas descontinuas de Anxos Fazáns a las 21.00 horas, una historia sobre el encuentro inesperado entre dos personas en momentos vitales muy distintos.

Al día siguiente se comenzará con San Simón, de Miguel Ángel Delgado, en el Teatro Colón (19.00 horas). Esta película recupera la memoria de la isla convertida en campo de concentración durante el franquismo. Dará paso a Antes de nós (21.00 horas), de Ángeles Huerta, un retrato íntimo de Castelao y su esposa Virxinia a través de dos momentos clave de su vida.

Domus

A partir del jueves 9 de abril se trasladará la programación a la Domus, donde se podrá ver Deuses de Pedra, de Iván Castiñeiras (19.00 horas), una historia del crecimiento situada en una escuela rural entre Galicia y Portugal, y Ao son da nova regueifa, de Manolo Maseda y Saúl Rivas, un documental que recorre Galicia para explorar la evolución contemporánea de la regueifa.

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La última jornada, el viernes 10, también se celebrará en la Domus con O silencio herdado (19.00 horas), de Lucía Dapena, una pieza íntima sobre la memoria, los silencios familiares y la dificultad de nombrar el pasado. Cerrará la programación 360 curvas (21.00 horas), filme de Alejandro Gándara y Ariadna Silva que se hizo con el Mestre Mateo a mejor documental.