EL TIEMPO EN A CORUÑA
Suben las temperaturas este Sábado Santo en A Coruña
Las máximas serán de 22ºC
Tras un Viernes Santo anticiclónico pero con temperaturas frescas, este sábado A Coruña vivirá un día de cielos muy despejados con nubosidad de tipo alto que no impedirá el paso del sol.
Esto también se notará en las temperaturas que, frente a los 16ºC de máxima registrados en el día de ayer, este primer día de fin de semana se elevarán hasta los 22ºC. Eso sí, las mínimas también serán más frescas, pasando de los 9ºC a los 7ºC. Esto hará que vivamos un día con cifras elevadas para esta época del año.
Los vientos soplarán del sur-suroeste moderados en general por la tarde.
Calor y lluvias
Esta situación irá cambiando en los próximos días. Este domingo los termómetros volverán a bajar hasta los 18ºC de máxima antes de que el lunes se alcance una temperatura de 25ºC y el martes regresen las lluvias.
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