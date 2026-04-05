El capital gana la partida a los salarios en A Coruña: el poder adquisitivo del sueldo se congela mientras otras rentas crecen

A Coruña tiene una de las rentas medias más altas de Galicia y se ha duplicado en lo que va de siglo. Si en el año 2000 cada vecino ingresaba, de media, algo menos de 12.200 euros tras descontar los impuestos, en 2023, el último año con datos en el IGE, el dato es de 24.327: un incremento de prácticamente el 100%, ampliamente por encima de una inflación de aproximadamente el 70%. Pero los datos apuntan a que esto no se debe al crecimiento de los salarios. El órgano estadístico de la Xunta no tiene datos de sueldo medio en la ciudad anteriores a 2012, pero entre este año y 2023 subió un 21,2%, prácticamente lo mismo que la inflación. Mientras, la renta subía un 43,6%.

Para el decano de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidade da Coruña (UDC), Jesús Vázquez Forno, esto sucede porque las rentas que están creciendo son las del capital, las de los propietarios de empresas y dueños de inmuebles alquilados, un fenómeno que lleva a una "mayor brecha social" entre los vecinos con ingresos altos y bajos. Los sindicatos CIG, UGT y Comisiones Obreras coinciden en denunciar la tendencia y piden medidas para corregirla, desde subir sueldos a aumentar los impuestos a los que más tienen.

"Una parte de la población de A Coruña, en general la de las rentas más altas, se ha desplazado a vivir a los municipios cercanos", señala Vázquez Forno, y esto ha producido un incremento de la renta "especialmente significativo en Oleiros", con la más alta de Galicia. Pero, incluso entre los vecinos que se han quedado, "es una evidencia que la renta que más crece es la de capital". Los trabajadores de la ciudad sintieron las consecuencias de la crisis de 2008 "como mínimo hasta 2015", cuando se alcanzaron los 21.000 desempleados, y, aunque las cifras de paro se han reducido y han aumentado los cotizantes, la mayor parte del empleo está en el sector servicios, donde los sueldos "no han crecido de forma significativa, salvo para determinados colectivos y sectores profesionales". También, indica el decano de Relaciones Laborales, influye la llegada de inmigrantes, que "están cubriendo puestos con bajos salarios".

Mientras, las rentas de capital aumentan, en parte por las "fuertes subidas en el mercado de alquiler de vivienda" y las plusvalías por ventas de inmuebles. Esto establece una ciudad con dos niveles, los que tienen piso en propiedad y los que no, y entre las consecuencias está " una mayor brecha social entre las rentas más altas y las bajas". Para Vázquez Forno, la nueva oferta de vivienda protegida es "totalmente insuficiente", y los altos precios llevan a la "exclusión social" de las familias con menos recursos, que se ven obligados a residir en la periferia y otros municipios, o vivir en una "simple habitación".

"Los beneficios empresariales están disparados"

El fenómeno no es desconocido para los sindicatos, y José Cristóbal González, secretario comarcal de Comisiones Obreras en A Coruña, señala que "es una cuestión que debatimos permanentemente: la economía crece, los beneficios empresariales están disparados, y los se concentran cada vez en menos manos". Aunque en España hay un número importante de pequeñas y medianas empresas, están van perdiendo espacio ante compañías más grandes, denuncia González, y "se va concentrando capital" en manos que "no están dispuestas a repartir la riqueza: en cada convenio colectivo, en cada ámbito, las empresas vienen con la rebaja por delante, no ponen encima de la mesa sus enormes ingresos y beneficios".

Y, aunque los sindicatos intentan que los nuevos convenios establezcan subidas salariales por encima del IPC y cláusulas de revisión, "hay elementos que lastran, fundamentalmente la vivienda: los que la tienen solucionada viven razonablemente bien, pero los que empiezan un proyecto de vida lo tienen muy complicado". "El conflicto fundamental es conseguir una política de cuidados más eficiente", considera y destinar recursos a las personas que necesitan ayuda para mantenerse.

"La tendencia reduce el consumo y estanca la economía"

"Las transferencias de renta están yendo hacia el capital", sintetiza Ángel Iglesias, secretario general de UGT en A Coruña, que coinciden que "los beneficios empresariales están superando a los incrementos salariales". Y coincide en que la vivienda es un caso claro, pues si suben los alquileres, "los trabajadores asalariados hacen cada vez más transferencias de renta hacia los propietarios", aumentando las diferencias entre unos y otros.

Según defiende el sindicalista, esto es un problema que "perjudica en todos los sentidos y todos los sectores". Si la población trabajadora no tiene renta para gastar, "al final se reduce el consumo interno, el consumo de las familias, con lo cual la economía se estanca y se constriñe". La solución, cree Iglesias, pasa por "dos claves fundamentales: la primera es incrementar los salarios, la segunda regular el precio de la vivienda".

"A fiscalidade reformouse para favorecer aos propietarios"

A la petición de subida de salarios, Óscar Calvo, secretario de la CIG en la comarca de A Coruña, suma la petición de "reducir o IVE, que é o que máis afecta ás rendas do traballo". Para el sindicalista, la carga fiscal está recayendo en los trabajadores, con una fiscalidad "realmente beneficiosa" para el capital que "non se modificou nas últimas décadas, e cando se fixo foi para reducir" lo que pagan los propietarios. "Somos favorables a que haxa unha recadación adecuada, pero a balanza está inclinada contra os traballadores", remacha el sindicalista.

Y añade que "hai unha conexión coa vivenda evidente", pues los rendimientos de capital "non se gardan no banco" y las propiedades inmobiliarias son "o primeiro sitio onde se invisten". Esto provoca una "acumulación de vivenda" en las manos de los más pudientes, que a su vez se lucran de los alquileres que tienen que pagarles los que quieran vivir en sus pisos.