Cientos de ciudadanos senegaleses renuevan su pasaporte en la 'embajada' temporal de A Coruña: "Para algunas personas, es esperanza"

La Casa da Cultura Salvador de Madariaga, en la calle Durán Loriga, se ha reconvertido durante dos días en una embajada temporal de Senegal en A Coruña. Este domingo y este lunes, cientos de ciudadanos senegaleses se acercan a la oficina, cedida por el Concello, para renovar su pasaporte para viajar o cambiar de residencia y mantener sus documentos en regla. El país africano carece de consulados en España y este trámite, sin estas oficinas itinerantes, debería realizarse presencialmente en las oficinas ubicadas en Madrid.

El horario para las gestiones comenzó a las siete de la mañana del domingo y la cola de espera ya era notable a esa hora, según algunos testigos. Amadou Deme, por ejemplo, viajó desde Vimianzo a primera hora para la apertura y a media tarde todavía esperaba su turno. Sostiene fuerte el número 56, a dos números de que lo llamen, y un conocido suyo guarda el tique con el 84. Confirma que muchos senegaleses vienen de diferentes puntos de Galicia, pero también de fuera de la comunidad, y en algunos casos, "tendrán el pasaporte en buena situación por primera vez".

Senegaleses acuden a la calle Durán Loriga a renovar el pasaporte / CARLOS PARDELLAS

"Llevo desde las siete de la mañana aquí, el proceso es muy lento. Puede que alguien se quede sin renovar el pasaporte. Nos avisaron con tiempo y la cosa va con prudencia. La embajada avisa de esos tours y pone varias sedes, como en Murcia o Andalucía. Mucha gente lo necesita, pero para el trabajo y el contrato lo fundamental es el NIE o el DNI", explica en la puerta del edificio.

La gira de la embajada senegalesa por ciudades españolas recala en A Coruña después de su paso en Bilbao. Cada persona que sale de la Casa da Cultura lleva un sobre con los papeles justificantes y, en algunos casos, también el pasaporte físico. La alegría es palpable en varios casos.

"Hacer este trámite en Madrid supone un gasto de dinero y tiempo que muchos no tenemos, o no podemos. Ojalá más veces al año en Galicia, en Asturias. Hacerlo mejor para todos. Hay gente nueva en España, gente sin pasaporte o con pasaporte caducado. Así se consiguen más oportunidades", pide Naim.

El pasaporte, una seguridad extra

Junto a Naim, su compañero Moussa también celebra la renovación de su pasaporte y expresa su agradecimiento "por recibir esta ayuda". "Sin pasaporte no puedes viajar ni cambiar tu residencia. Sin papeles como estos todo es más difícil y, por lo menos, estás seguro, más seguro si te encuentras con la Policía".

Abou, en la calle Durán Loriga / Carlos Pardellas

Para Abou, que viene desde Ferrol y no pudo llegar hasta pasado el mediodía, este tour de la embajada senegalesa es "una buena noticia y un ahorro de todo tipo". Señala al pasaporte como un documento "vital". "La documentación es seguridad pero no solo para nosotros, es seguridad para el extranjero y para el español. El pasaporte te permite moverte, cambiar tu residencia, viajar por cualquier necesidad. Para algunas personas, es esperanza", expresa Abou.

La regularización masiva anunciada por el Gobierno para el mes de abril es otro de los aspectos que destacan. Naim indica que "con estos documentos estás más tranquilo y mucha gente va a vivir mejor". Nombra la regularización y le señala a un compañero que piden cinco meses de permanencia continuada en España previos al 1 de enero de 2026.

"Leo muchas noticias, veo periódicos, y los comentarios son malos hacia nosotros muchas veces. En redes sociales mucho más. Nosotros estamos aquí para trabajar y ganar una vida, una vida buena. No venimos para hacer daño. Cada país, cada continente y cada mundo tiene gente buena y mala. En mi país también hay personas que roban, aquí también. Nos miran mucho y escucho muchos comentarios malos", resuelve Amadou Deme, aún esperando su turno.