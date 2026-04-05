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Domingo fresco en A Coruña antes de la gran subida de temperaturas de este lunes

Pasarán de los 17º de este domingo a los 27º del lunes

Gente paseando por A Coruña

Gente paseando por A Coruña / LOC

RAC

A Coruña

Este domingo A Coruña continúa dentro de la influencia anticiclónica aunque el viento hace que las temperaturas no suban todo lo deseado. En el cielo luce el sol, pero la realidad es que la sensación térmica es fresca, cosa que no sucede en otras ciudades próximas. De hecho, de las siete principales urbes gallegas, A Coruña es la que marca las temperaturas más bajas.

Este último día de semana amanece con posibilidad de nieblas costeras en el litoral atlántico en las primeras horas del día y cielos despejados en general en el resto.

Las temperaturas máximas sufren un ligero descenso tras los 18ºC de máxima de ayer y hoy marcan 17º de tope. Las mínimas no bajarán de los 8ºC.

El viento soplará flojo de dirección variable, siendo del norte-noreste por la tarde.

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27ºC lunes

Para este lunes, sin embargo, está prevista una gran subida de temperaturas. Las bajas presiones atlánticas comenzarán a acercarse a Galicia, dejando aire frío en altura aumentando la inestabilidad atmosférica. En A Coruña las temperaturas ascenderán hasta los 27ºC de máxima, y este calor traerá tormenta, por lo que son probables chubascos a lo largo de la tarde.

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