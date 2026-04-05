Extinguido un incendio en un edificio del centro de A Coruña que obligó a trasladar a dos personas y atender a otras dos

Un incendio que se generó en el cuarto de contadores de un edificio de la calle Fontán, en el entorno de la plaza de Ourense de A Coruña obligó a la intervención de los Bomberos y los servicios sanitarios. Sucedió alrededor de las 9.00 horas de este domingo. La causa del fuego fue un cortocircuito tras una fuga previa de agua.

Tal y como relatan los Bomberos en su parte de incidencias, fue necesaria la evacuación de una mujer con síntomas de asfixia cuyo piso se inundó de humo al abrir la puerta con el incendio activo en el portal y las escaleras llenas de humareda.

Además, otra mujer de otra vivienda que necesitaba oxigenoterapia y era susceptible de sufrir por la exposición al humo también tuvo que ser evacuada. Ambas fueron trasladadas de modo preventivo por los servicios sanitarios. Según el 112, otras dos mujeres también necesitaron atención médica por parte del personal de Urxencias Sanitarias.

El incendio también generó otra rotura de tuberías de agua que también fue necesario cortar.

Los Bomberos, antes de retirarse alrededor de las 11.00 horas, ventilaron el cañón de escaleras del edificio, algunas viviendas y dos locales del entresuelo debido a la acumulación de humos. Según indican, había una alta carga térmica en el edificio.

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Hasta el lugar también se trasladaron agentes de la Policía Local y Nacional, así como efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en A Coruña.