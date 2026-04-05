Investigan a tres vecinos de A Coruña por un delito de hurto en Ponteceso
Presuntamente son los autores de un robo de tubos de acero inoxidable por valor de casi 12.000 euros
La Guardia Civil del Puesto de Ponteceso investiga a dos mujeres y un hombre como presuntos autores de un delito de hurto tras una denuncia interpuesta en la localidad.
Según la persona perjudicada, entre el 25 de marzo del pasado año y el 19 de enero del presente, fueron sustraídos tubos de acero inoxidable del exterior de dos naves de una empresa en el polígono industrial de Ponteceso. Este material tenía un valor de 11.830 euros.
Tras ello, el cuerpo inició una investigación para dar con los responsables del caso, logrando identificar a los presuntos autores del hurto.
Las personas identificadas son tres vecinos de A Coruña. Según explica la Guardia Civil en una nota de prensa, dos de ellos son conocidos de las fuerzas de seguridad por diversos delitos.
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